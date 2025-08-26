PICO、今年の9月に「PICO x Intel WTT E-Smash 2025」を開催！

Pico Technology Japan株式会社

独自のイノベーションと研究開発能力を持つXRのブランドである「PICO」は、PICOユーザーを対象としたVRスポーツイベント「PICO x Intel WTT E-Smash 2025」を開催します。2025年8月25日（月）から10月5日（日）までの間、「PICO 4 Ultra」もしくは、「PICO 4」をお持ちのPICOユーザーが参加することができる無料イベントです。

今回の取り組みは、PICOが有するVRにおける技術力、Intelのハードウェア最適化、そしてWTTのプロフェッショナルな競技運営が融合することで、従来のスポーツ観戦や参加体験をさらに進化させるものになります。

1.開催概要

- 名称：PICO x Intel WTT E-Smash 2025- 共同主催：WTT（World Table Tennis）、PICO、Intel- 対象ゲーム：Eleven Table Tennis- 対象端末：PICO 4 Ultra／PICO 4- 参加費：無料

2.参加方法

■ 日本オンライン

- 予選対象端末の「PICO 4 Ultra」もしくは、「PICO 4」で対象ゲーム「Eleven Table Tennis」を起動し、ランダムマッチングによる1対1のPvP対戦を行います。- 各試合の獲得スコアが累積スコアとして加算されます。- 登録期間：2025年8月25日（月）11:00 ～ 9月2日（火）15:00 ※登録期間外の登録は無効となります- 予選期間：2025年9月4日（木）11:00 ～ 9月14日（日）19:00- スコア確定：2025年9月15日（月）00:59- 特典：最終上位3名にAmazonギフトカードを進呈します。上位1名は、2025年10月に中国・北京で開催するグローバルオフライン決勝への出場権を獲得します。

■ グローバルオフライン決勝（北京・首鋼園）

- 地域優勝者：欧州／東南アジア／日本・韓国 各1名（計4名）＋中国予選上位4名＝計8名- 決勝ランキングを基に、オフラインの勝ち抜きトーナメントを実施- 開催日時：2025年10月4日（土）12:00～19:00

■ その他詳細

- 大会進行や特典の詳細は、以下の特設サイトにて随時更新されます。- https://www.picoxr.com/pico-intel-wtt-e-smash-2025/jp



3.「Eleven Table Tennis」について

- For Fun Labs社が開発、世界中のプレイヤーから高い評価を受けるVR卓球ゲーム- ミリ単位の物理エンジンにより、現実さながらの打球感・回転・軌道を再現- 新搭載MRモードで、自宅に卓球台を出現させ、世界中のユーザーと対戦可能- AI対戦・グローバルランキング機能により、初心者から上級者まで幅広く対応

まさに「本物と同じ打球感」を提供しつつ、家庭でも世界レベルの練習環境を実現



「PICO x Intel WTT E-Smash 2025」で、Intelは、グローバルオンライン対戦に不可欠な低遅延・高安定性を支える最先端ハードウェアを提供します。PICOは自社の豊富なVR開発実績を活かし、大会を全面的にサポートします。WTTにとっても、本イベントは従来の卓球ファンに加え、若年層やデジタルネイティブ層にリーチする新たな挑戦です。複数のパートナーが協力し合うことで、卓球の未来に新しい可能性を拓きます。



2025年秋、中国・北京首鋼園区を舞台に、リアルとバーチャルが交錯する新時代の卓球が幕を開けます。「PICO x Intel WTT E-Smash 2025」は、伝統的な卓球の醍醐味と最先端テクノロジーを融合させたスポーツ革新です。ミリ単位の精度が創り出す新しい卓球の世界を、ぜひご体験ください。

PICOについて

- 2015年3月に設立したPICOは、VRオールインワン技術に注力した独自のイノベーションと研究開発力を持つXRのリーディングカンパニーです。「繋がりを構築し、人生を豊かに、無限大の可能性を解放する」というミッションのもと、PICOはコミュニティを活気づけ、開発者、クリエイター、ビジネスを支援する統合型XRプラットフォームの構築を目指しています。- 公式サイト：https://www.picoxr.com/jp/