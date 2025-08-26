測量士補試験合格者へのアンケート結果「測量士補試験に合格したユーザーの年齢は30代以上が78.5％、合計勉強時間は100時間以上が76%」
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、アガルートの講座を利用して測量士補試験に合格したユーザーに対してアンケートを実施いたしました。
測量士補試験に合格した人のアンケート調査概要
【調査概要】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/832_1_6b9e6a43dd99962d8250aed37892cabb.jpg?v=202508261027 ]
※アンケート回答に許諾いただいた一部の方のみ実施
測量士補試験合格者の年代別の割合
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/832_2_fb92fb635b766bb31e5e93d7d30449f4.jpg?v=202508261027 ]
測量士補試験合格者の合計勉強時間
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/832_3_090ea465874a284a3ecc249ca210720d.jpg?v=202508261027 ]
測量士補試験合格者の職業別構成比
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/832_4_60ac053483b790e2d4f716592ccac8ca.jpg?v=202508261027 ]
測量士補試験合格者の合格までの受験回数
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/832_5_ad06274f2abd6c502d28a6ca474f5246.jpg?v=202508261027 ]
測量士補試験合格者の合計勉強時間は100時間以上・年齢は30代以上・職業は会社員・受験回数1回が多い
今回のアンケート結果から、アガルートの講座を利用して測量士補試験に合格したユーザーの合計勉強時間は100時間以上 が76％、年齢は30代以上が78.5％を占めることがわかりました。
職業で最も多かった回答は会社員の60.76%、合格までの受験回数で最も多かった回答は1回目でした。
アンケート結果の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.agaroot.jp/chousashi/column/sokuryoshiho-pass-rate/
---------------------------------
本調査レポートの著作権は、株式会社アガルートが保有します。
転載・引用の際は出典を明記し、該当ページのURL（ https://www.agaroot.jp/chousashi/column/sokuryoshiho-pass-rate/）を添付してください。
---------------------------------
