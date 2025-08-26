【ロイヤルティプログラムに関する調査】世代・ジャンルごとで重視ポイントが明らかに

写真拡大 (全3枚)

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年7月に日本全国の20歳～59歳の男女500名を対象に「ロイヤルティプログラム」に関するアンケート調査を実施いたしました。


【魅力を感じている点に関する調査結果】





「現金や電子マネーに換金できるポイント」が最多で、次いで「限定割引やクーポン」「会員ランクアップやステータス制度」と続きました。
ロイヤルティプログラムに対して“お得さ”を魅力として捉えている人が多いことがわかりました。



【利用頻度の高いジャンルに関する調査結果】





ドラッグストアが23.4％と最多となり、次いでスーパー・予約サイト・アパレルブランドが続きました。


日常生活に密着した業態に加えて嗜好性の高い分野も上位に入り、ロイヤルティプログラムが“お得さ”だけでなく “ブランドを選ぶ理由”としても浸透していることがわかりました。



【よく利用する理由に関する調査結果】





「ポイントが貯まりやすいから」が全世代共通で1位となりました。


また、20代はお得感に加えて待遇や愛着といった感情的価値も重視する一方で、50代は実利的なお得感を重視する傾向が見られました。



このたびのアンケートでは、設問を掛け合わせた多角的な調査も実施しました。その結果、ロイヤルティプログラムで重視されるポイントはジャンルやターゲット層によって異なることに加え、ロイヤルティプログラムの有無に関わらずサイトの利便性や愛着の高さがユーザーの継続利用に影響を及ぼす可能性があることが示唆されました。



調査資料のダウンロードはこちら :
https://zeta.inc/download/research


ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。


【公式SNS】


Xアカウント


[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント


[ https://www.facebook.com/zetacom ]



【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】


EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH


[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]


リテールメディア広告エンジン ZETA AD


[ https://zeta.inc/cx/products/za ]


生成AI検索最適化サービス ZETA GEO


[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]


ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG


[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]


レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE


[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]


ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT


[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]


ECキュレーションエンジン ZETA BASKET


[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]


OMO・DXソリューション ZETA CLICK


[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]


レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND


[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]


予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP


[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]



【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売