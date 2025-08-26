【千葉県佐倉市】公有財産の有効活用で地域の活性化を推進！市有地を一般競争入札で売却します（9/30入札締切り）

佐倉市

佐倉市では、市有地の売払いを一般競争入札にて実施しております。

今回の売却物件は、京成本線志津駅から徒歩約15分の土地です。

現在、入札受付中で、入札締切りは2025年9月30日（火）です。

詳細は佐倉市ウェブサイトにてご覧いただけます。

市有地売却一般競争入札について

【物件】

土地の表示 佐倉市中志津一丁目983番48 山林

及び地目 佐倉市中志津一丁目985番90 宅地

佐倉市中志津一丁目986番14 宅地

※３筆一体の売却とします。

合計地積 2,403.50平方メートル （用地実測図による）

区域区分 市街化区域

用途地域 第一種低層住居専用地域

指定建ぺい率 50％

指定容積率 100％

最低入札価格 5,800万円

【入札について】

１.期間 2025年8月26日（火）～9月30日（火）

（土曜、日曜、国民の祝日・休日を除く）

２.時間 8:30～17:00（12:00から13:00の間は除く）

３.場所 佐倉市役所契約検査課（市庁舎1号館5階）

４.入札方法 持参又は郵送（郵送は、配達記録が残る書留郵便等に限る）

2025年9月30日（火）必着

【開札について】

１.日時 2025年10月23日（木）9:40から

２.場所 佐倉市役所第1会議室（市庁舎1号館6階）

【お問合せ先】

・入札手続きについて

佐倉市契約検査課契約班（市庁舎1号館5階）

電話 043-484-6111

FAX 043-486-1919

・物件について

佐倉市資産経営課ＦＭ管理班（市庁舎管理棟2階）

電話 043-484-0942

FAX 043-484-1515