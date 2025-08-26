【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム YACHIYO FLAGs、サステナビリティ・パートナーズとスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～
千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、サステナビリティ・パートナーズ（本社：千葉県千葉市美浜区／代表：橋本 憲）と、2025シーズンスポンサー契約を締結いたしました。
YACHIYO FLAGsは、「YACHIYO FLAGsから未来の日本代表選手の誕生を。そして、八千代から世界へ！」をテーマに、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。
このたびご支援いただくサステナビリティ・パートナーズ様は、コンサルティングやコーチングなどのサービスを通じて、クライアントの皆様の「どのような将来を迎えたいか」、「次世代に何を引き継ぎたいか」という想いをくみ取り、共感し、その実現に向けて共創するプロフェッショナルです。
目の前の状況だけにとらわれず、長期的な視点でクライアントの想いに伴走し、持続可能な選択肢をデザインすることを大切にされています。
また、地域社会の発展に貢献されており、我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。
今後は、試合会場での共同プロモーションや地域イベントでの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、さまざまな取り組みを通じて、地域とスポーツの新たな価値創出に挑戦してまいります。
YACHIYO FLAGsは、地域や企業の皆さまと共に、スポーツを通じた持続可能なまちづくりに取り組み続けます。
【企業概要】
法人名：サステナビリティ・パートナーズ
本社所在地：千葉県千葉市美浜区
代表：橋本 憲
特徴：社名の頭文字【S】、持続可能性の「無限」を表す【∞】、そして共に創り上げるパートナーシップを象徴する【握手を交わす手】を組み合わせたシンボルマークは、地球環境を連想させる色合いでデザイン。
さらに「創」という漢字が持つ「はじめる」「壊す」「つくる」という三つの意味から、ロゴのPARTNERSの【E】にある三本の横線には、
「共に創り始める」
「想いに共感し、サステナビリティを高め続ける」
「時には既存の考え・枠組みを壊し、新たに創り始める」
という想いが込められています。
【チーム概要】
YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）
拠点：千葉県八千代市
設立：2023年
競技種目：3人制バスケットボール（3x3）
公式HP：https://3x3yachiyoflags.studio.site/
公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/
運営会社：株式会社KoKoKaRa
運営会社HP:https://kokokara2024.com/
運営会社Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/
お問い合わせ：info@kokokara2024.com