【2日間限定公開】柔らかな曲線×間接照明が主役！光に包まれる心地よい空間を体感｜名古屋市昭和区マンションリノベ見学会

株式会社sumarch

愛知県でリノベーション事業を展開する株式会社sumarch(本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：鳥居儀彰、以下KULABO)は、マンションリノベーション見学会を2025年9月13日(土)・14日(日)、愛知県名古屋市昭和区にて開催いたします。

実際にKULABOでリノベーションしたオーナー様のお住まいを見学できる「リノベーション見学会」です。間取りや設計の工夫・デザインのアイデアなど、家づくりのヒント盛沢山！写真だけでは分からない素材の質感や雰囲気、リノベーションの魅力をREALにご体感ください！

見学会について、詳しくは特設ページをご確認ください。

https://kulabo.co.jp/events/111

見どころポイント

＝＝DATA＝＝

家族構成：ご夫婦+お子様1人

築年数：28年

リノベーション費用：約1,900万円(2024年施工)

打合せ期間：約4ヶ月

工事期間：約4ヵ月

before間取り：4LDKafter間取り：2LDK+WIC+書斎

■柔らかなアールと間接照明で仕上げた心地よいリビング空間

天井や壁に施したアールの曲線と優しく包み込む間接照明が、居心地の良い空間を演出。TV背面や造作窓、収納扉などにもさりげないアールのデザインを取り入れ、空間全体に統一感と上質さを生み出しています。

■美しさと使いやすさを両立したこだわりの造作キッチンと洗面

造作キッチンは、ルーバー扉で空間の主役に。ゴミ箱はシンク下に収納し、冷蔵庫はパントリーへ隠して生活感を抑えました。洗面は廊下に設け、オレンジのクロスや人造大理石の天板で、華やかさと重厚感を演出。真鍮の照明やアクセサリーでまとめ、キッチンのルーバーともデザインを揃えた統一感のある上質な空間です。

■家族専用の玄関動線で収納・洗濯へスムーズにアクセス

玄関土間からウォークインクローゼット、ランドリースペースへとつながる家族専用の動線を確保。来客動線と分けることでプライバシーを守りながら、収納や洗濯などの家事もスムーズに行えます。

開催概要

開催日：2025年9月13日(土)・14日(日)

時間：10時～17時

開催場所：愛知県名古屋市昭和区

※オーナー様のプライバシー配慮のため、詳しい住所はご予約いただいた方だけにお伝えしております。

参加費：無料

申込締切：2025年9月12日(金)まで ※事前予約制

見学会の詳細やご予約は、特設イベントページよりご確認ください。

特設イベントページを見る :https://kulabo.co.jp/events/111

来場者限定！特典プレゼントあり！

当イベントに来場した後、当社でリノベーションをご成約いただいた方に、成約金額に応じて家具をプレゼント！

★500万～999万のご成約

→家具10万円分プレゼント！

★1,000万円以上のご成約

→家具20万円分プレゼント！

特典規約あり。詳しくは、特設イベントページよりご確認ください。

特設イベントページを見る :https://kulabo.co.jp/events/111

KULABOとは

リノベーションスタジオKULABOは愛知県・岐阜県・東京都（一部エリア除く）において、中古戸建、中古マンションのリノベーション・大規模リフォームの提案をしています。

リノベーションを前提とした中古物件のご紹介から、プラン・デザインの提案、施工、アフターメンテナンスまで一貫してサポートします。お客様のニーズやご予算、ライフスタイルに合わせて部分リフォームからフルリノベーション、耐震工事や断熱工事まで幅広くご対応。デザイン性と価格のバランスを取り、可能な限りお客様のご要望を叶えつつ、適正価格でプランを提案します。

会社概要

■会社名

株式会社sumarch

コーポレートサイト：https://sumarch.co.jp/

■代表者

代表取締役 鳥居 儀彰

■ブランド名

リノベーションスタジオKULABO

KULABO HP：https://kulabo.co.jp/

■所在地

本社 〒450-6419 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング19F

TEL：052-526-1395 FAX：052-526-1396

店舗

中村スタジオ/千種スタジオ/昭和スタジオ/緑スタジオ/一宮スタジオ/春日井スタジオ/岡崎スタジオ/長久手スタジオ/豊田スタジオ/恵比寿スタジオ

■設立

2009年11月

■事業内容

不動産再生事業(リフォーム・リノベーション)

■従業員数

250名(2025年4月時点)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■一般の方からのお問合せ先

リノベーションスタジオお客様総合窓口

0120-85-7755

10:00～18:00 年中無休(年末年始除く)