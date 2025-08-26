【関西支社入荷情報】人気のオカムラ製チェア「Carrozza（カロッツァ）」が登場！ 大規模リニューアルやオフィス移転時にもお任せください。 （関西2025年8月-01号）
今回ロット入荷のオカムラ製Carrozza（カロッツァ）
株式会社オフィスバスターズ (東京都中央区 代表取締役社長 熊谷 正慶 ＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞ 以下当社) 関西支社では、今月の調達にて「オカムラ製のCarrozza（カロッツァ）」がロット入荷致しました。オフィスの移転やレイアウト変更をご検討中の方にぴったりな、機能性と心地よさを両立したワークチェアです。快適なオフィスづくりをお考えの方に、機能性とデザインを兼ね備えた一脚を、ぜひこの機会に。
■Office Busters Official Web Site https://www.officebusters.com/items/539276
～ Carrozza（カロッツァ）～
ウェルネス（健康）を意識した快適な座り心地とフィット感のあるカロッツァ。
レバー類は操作のしやすい位置に配置し、操作方法はピクトサインで表示。
人間工学（エルゴノミクス）に基づいて設計された、スタンダードなワークチェア『カロッツァ』。快適な座り心地と使いやすさが評価され、長年にわたり愛されてきたロングセラーモデルです。オカムラ製チェアの中でも特に人気が高く、過去にはGOOD DESIGN賞も受賞しています。
【主な機能】
・上下昇降
・リクライニング
・リクライニング硬度
・ロッキング
■製品概要
メーカー希望小売価格：54,340円（税込）
オフィスバスターズ中古販売価格：9,790円（税込）
取扱店舗：全国39店舗
製品詳細：https://www.officebusters.com/items/539276
今なら数量限定でお求めやすくご提供中。在庫には限りがございますので、お早めにご確認ください。
オフィスバスターズは、快適な働き方を応援します！オフィスチェアはもちろん、机・書庫・パーテーションなど幅広い商品を取り揃えております。中古・新品問わず、お客様のニーズに合わせたご提案が可能です。お気軽にお近くの店舗、またはWebサイトよりお問い合わせください。
【お問合せ先】
株式会社オフィスバスターズ
西日本本部 関西支社
担当：東本
TEL：06-6258-0231
受付時間 (平日) 9:00～18:00
株式会社オフィスバスターズ
■会社概要：
代表取締役社長 熊谷 正慶
本 社(一時移転先 営業開始 2025年6月23日～2025年9月30日 予定)：
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目3番3号 CMビル6F
TEL：03-6262-3155
関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル3F
TEL： 06-6258-0231
■取扱商品・サービス
複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て
オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス
不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務
