【関西支社入荷情報】人気のオカムラ製チェア「Carrozza（カロッツァ）」が登場！　大規模リニューアルやオフィス移転時にもお任せください。 （関西2025年8月-01号）

株式会社オフィスバスターズ今回ロット入荷のオカムラ製Carrozza（カロッツァ）

株式会社オフィスバスターズ (東京都中央区 代表取締役社長 熊谷 正慶 ＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞ 以下当社) 関西支社では、今月の調達にて「オカムラ製のCarrozza（カロッツァ）」がロット入荷致しました。オフィスの移転やレイアウト変更をご検討中の方にぴったりな、機能性と心地よさを両立したワークチェアです。快適なオフィスづくりをお考えの方に、機能性とデザインを兼ね備えた一脚を、ぜひこの機会に。

■Office Busters Official Web Site https://www.officebusters.com/items/539276

～ Carrozza（カロッツァ）～

ウェルネス（健康）を意識した快適な座り心地とフィット感のあるカロッツァ。

レバー類は操作のしやすい位置に配置し、操作方法はピクトサインで表示。

人間工学（エルゴノミクス）に基づいて設計された、スタンダードなワークチェア『カロッツァ』。快適な座り心地と使いやすさが評価され、長年にわたり愛されてきたロングセラーモデルです。オカムラ製チェアの中でも特に人気が高く、過去にはGOOD DESIGN賞も受賞しています。

【主な機能】

・上下昇降

・リクライニング

・リクライニング硬度

・ロッキング

■製品概要

メーカー希望小売価格：54,340円（税込）

オフィスバスターズ中古販売価格：9,790円（税込）

取扱店舗：全国39店舗

製品詳細：https://www.officebusters.com/items/539276

今なら数量限定でお求めやすくご提供中。在庫には限りがございますので、お早めにご確認ください。

オフィスバスターズは、快適な働き方を応援します！オフィスチェアはもちろん、机・書庫・パーテーションなど幅広い商品を取り揃えております。中古・新品問わず、お客様のニーズに合わせたご提案が可能です。お気軽にお近くの店舗、またはWebサイトよりお問い合わせください。

【お問合せ先】

株式会社オフィスバスターズ

西日本本部 関西支社

担当：東本

TEL：06-6258-0231

受付時間 (平日) 9:00～18:00

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社(一時移転先 営業開始 2025年6月23日～2025年9月30日 予定)：

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目3番3号 CMビル6F

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル3F

TEL： 06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務



