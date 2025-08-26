ArasanのMIPI DSI-2 RxコントローラがISO 26262 ASIL-B認証を取得





Arasan Chip Systems、自動車向けSoC向け半導体IPの大手プロバイダーとして本日、同社のMIPI DSI-2 Rx IPがISO26262 ASIL-B自動車認証を取得したことを発表

サンノゼ（カリフォルニア州）, 2025年8月26日 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systemsは、モバイルおよび自動車向けSoC向けの半導体IPを提供する大手プロバイダーとして、本日、同社のMIPI DSI-2 RxコントローラがISO26262 ASIL-B認証を取得し、モバイルおよび自動車向けSoC向けに即時提供可能となったことを発表しました。この認証は、Arasanの最新世代のMIPI DSI IPに適用されます。



Arasan MIPI DSI-2 Rx IP ISO26262 ASIL-B Certification



ISO26262 ASIL-B認証は、ArasanのDSI-2 Rxコントローラが自動車向けSoCに求められる厳格な安全要件を満たしていることを示しています。さらに、この認証により、フェイルセーフ動作が求められる防衛、航空機、その他の産業分野にも適用範囲が拡大されます。

ArasanのトータルディスプレイIPソリューションは、ArasanのVESA DSCエンコーダIP、VESAデコーダIP、IoTデバイスやフィットネスバンド、センサー、スマートウォッチといったウェアラブル機器に搭載される低解像度ディスプレイ向けのArasan DSI Tx & Rx IP、そして高解像度ディスプレイ向けのArasan DSI-2 Tx & Rx IPで構成されており、これら両バージョンのMIPIディスプレイIPは、MIPI D-PHY IPまたはC/D-PHYコンボIPとシームレスに統合されています。Arasanは、DSI IPと組み合わせて使用することを想定し、ウェアラブル市場をターゲットにした1.5ギガ動作の超低消費電力D-PHY IPを提供しています。

Arasanは、自動車向けIPソリューションの一環として、ASIL-C認証を取得したCAN 2.0 IP、CAN FD IP、CAN XP IPに加え、LIN IPおよびEthernetコントローラIPコアも提供しています。

ArasanのMIPI DSI-2 IPがC/D-PHYコンボASICとシームレスに統合され、MIPIコンプライアンステスター上で動作するデモンストレーションはこちらからご覧いただけます：

https://youtu.be/lmC50LjFwXQ?si=pDxISVdMZL1blya9

Arasan DSI-2 RxコントローラIPに関する詳細情報はこちらをご覧ください：

https://www.arasan.com/products/mipi/dsi/dsi-2-rx/

購入方法

Arasan MIPI DSI-2 RxコントローラIPは、ASICおよびFPGAアプリケーション向けに即時提供可能です。製品に関するお問い合わせは、bonnie.noufer@arasan.com にご連絡ください。

問い合わせ先：

Bonnie Noufer

bonnie.noufer@arasan.com

Arasanについて

Arasan Chip Systemsは、モバイル・ストレージおよびモバイル接続インターフェイス用のIPの大手プロバイダーであり、同社のIPには、10億を超えるチップが出荷されています。シリコン検証済みの高品質トータルIPソリューションには、デジタルIP、アナログ・ミックスド・シグナルPHY IP、検証IP、HDK、およびソフトウェアが含まれます。同社はモバイルSoCに重点を置き、90年代半ばからモバイルの進化の最前線に立ち、標準ベースのIPにより、スマートフォン、自動車、ドローン、IoTデバイスなど、さまざまなモバイル・デバイスをサポートしてきました。

