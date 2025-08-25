選べるギフト「おいしさプチ便」9月1日(月)にECモールで新発売！

株式会社 ごっつお便

株式会社ごっつお便(東京都千代田区麹町２丁目４番地 社長 懸 浩史 TEL03-5213-6115)は、

「おいしさプチ便」3,400円(税込3,740円)を2025年9月1日にECモールで販売を開始いたします。

■「おいしさプチ便」

～「ほんの少し、お手頃・お手軽」3,400円(税込3,740円)の価格の選べるギフトを販売

いたします。堅苦しくなく、親しみを込めて「プチ」という言葉を用いて、日頃の感謝

の気持ち等を伝たわるよう「おいしさプチ便」という商品名にいたしました。

１.「おいしさプチ便」は、株式会社ごっつお便が販売するギフトカタログの中で最も価格が低

い3,400円(税込3,740)円。さまざまなご用途にご利用できる便利なギフトです。

ごっつお便のベテランマーチャンダイザーが、3,400円(税込3,740円)でご提供できる全国

各地の「おすすめ品」を65品に絞り込みました。

２.取扱商品は、「洋・和菓子」「惣菜」「肉・肉加工品」「グロッサリー」等の食品領域に加え、

「キッチン用品」迄と“食”に関する幅広い品揃えをいたしました。

■6つの商品構成

１.和・洋菓子

ホテルオークラのスイーツギフト、鶴屋八幡の和菓子詰合せに加え、omoや545(オモヤゴーヨンゴ)の米粉100％のドーナツなど日本各地のスィーツギフトや人気の和・洋菓子を17品取り揃えました。これらの品揃えは、菓子専門のベテランマーチャンダイザーが吟味して品揃えした幅広い年齢層に対応いただける品揃えとなっております。

２.惣菜

ぎょうざ・ハンバーグ・ミンチカツなどの定番の惣菜や「やまやの明太子」、「新千歳空港 空弁の具」など人気の逸品に加え、素材にこだわったスープなど、食事が更に楽しみになる和洋中の惣菜を全18品取り揃えました。

３.肉・肉加工品

すき焼き用の黒毛和牛、鹿児島県産黒豚のしゃぶしゃぶ用、同じく薄切り照焼たれ漬け等、素材そのものを楽しんでいただける商品に加え、ソーセージ・ローストポークやローストビーフ等、味と品質にこだわった8品を取扱いいたしました。

４.グロッサリー

ラーメンで人気が高い札幌や九州長浜、喜多方、そして秋田の稲庭うどん・氷見うどんに加え、信州そば・讃岐うどんの詰合せ等人気の全国の人気の麺類を品揃えいたしました。

その他、有田みかんジュース、長野や和歌山の果物を使用したジャムに加え、老舗レストランのカリーセット、神戸牛を使用したビーフカレー等、幅広い年齢層にご支持いただける15品を取り揃えました。

５.和・洋酒

食卓をより華やかにする、日本酒・ワイン等 担当マーチャンダイザーがおすすめする4品を取り揃えました。

６.キッチン用品

包丁や笛吹ケルト等、便利で使い易いキッチン用品を3品取り揃えました。

■本カタログ「おいしさプチ便」 お申込みのご案内

■お取扱いECサイト

※そごう・西武 各店での取扱いは現時点ではございません。

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

株式会社ごっつお便 問合せ窓口：市村、中嶋

電話：03-5213-6111 メールアドレス：gottsuobin@sogo-seibu.co.jp

■ごっつお便 会社概要

社名 株式会社 ごっつお便

代表者 懸 浩史

本社 東京都千代田区麹町2丁目4番地 麹町八幡ビル5階

設立 2000年2月(1987年 西武百貨店全店にて販売開始)

資本金 1,000万円

株主 株式会社 そごう・西武(100%)

事業内容 1．各種ギフト券の企画・販売・運営システム受託

2．食料品、酒類、雑貨の販売卸

3．前各号に掲げる事業の経営指導及び業務委託

