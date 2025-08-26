AIの衝撃：25ドルのGenAIフィーチャーフォンから世界トップAI都市へ｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年8月26日】
カウンターポイントリサーチは、過去1ヶ月間に発表したAIを中心とする主要なAIテーマを網羅した20ページの特別レポートを公開しました。
具体的な内容は
・LLMをプリインストールした25ドル未満のフィーチャーフォンと、それらがデバイスのイノベーションに及ぼす影響。
・GPT-5などの次世代AIモデルと人間との間の信頼関係の進化。
・カスタムシリコンがAIスケールデータセンターの基盤となりつつある方法。
・GenAIワークロードにおけるメモリの戦略的役割（Advanced Packagingに関するプレミアムシリーズからの独占抜粋を含む）。
・世界トップクラスのAI都市としてのシンガポールの台頭。
・WAIC 2025における中国のAI大国からのシグナル。
Insightsライブラリでは、公開されているすべてのリサーチブログ、概要、市場データなどをご覧いただけます。
アクセス権のあるお客様は、Research Portalからレポート全文にアクセスできます。
詳細はこちらをご確認ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/ai-impact-from-25-dollars-genai-feature-phones-to-the-world-top-ai-cities/
【カウンターポイントリサーチについて】
カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象とした製品を専門とするグローバルな市場調査会社です。
当社は、世界中の主要なイノベーション・ハブ、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEMからチップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。
経験豊富な専門家が率いるアナリストチームは、企業の経営幹部、戦略担当者、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品およびマーケティングの各部門のステークホルダーと連携しながら、市場データ、インサイト、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。
公開中の市場データ、インサイト、ソートリーダーシップについては、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。重点分野についてより深くご理解いただくためにも、ぜひアナリストに直接ご相談ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/
配信元企業：カウンターポイントリサーチ株式会社
