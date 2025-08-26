¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
1ÅÀ¤òÁè¤¦ÀÜÀï¤â¡¡ÌÀÆü¹áÌî¤¬¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²ー¥È·²ÇÏÂç²ñ¤ËÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¥´ー¥ë¥É¥¸¥à¤Î¼çºÅ¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²ー¥È¿À¸ÍÂç²ñ¡×¡Ê8/2¡¦¿À¸Í·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ë¶¨»¿¤·¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¥¸¥à¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¿Íµ¤ÅÐÎµÌç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²ー¥È·²ÇÏÂç²ñ¡×¡Ê8/16¡¦¹âºê»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡Ë¤Ë¶¨»¿¤·¡¢Áª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ190¿Í¤Ë¡Ö¤ï¤é¤ÓÌß¡Ê¹õÅüÌªÉÕ¡Ë¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªËßµÙ¤ß¤â½ªÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¿Í¿ô¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¿·¿Í¤ÎÉô¤Ï¸ÄÀË¤«¤ÊÁª¼ê¤¬¤½¤í¤¤¡¢·è¾¡¤Ï1°ÌÉ¼¤ò3Ì¾¤ÇÊ¬¤±¹ç¤¤¡¢¾å°Ì2Áª¼ê¤¬1ÅÀ¤òÁè¤¦ÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸ー¥¯°ìÈÌ¤ÎÉô¡¢¥¦ー¥Þ¥ó¥º¥ì¥®¥ó¥¹¤Ê¤É³ÆÉôÌç¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬¶ÚÆùÎÌ¡¢»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²ー¥È¤Ï2017Ç¯¤Ë¹¾¥ÎÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Óー¥Á¡×¤òÊìÂÎ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÇ¯´Ö36Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯10·î¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Ï¢ÌÁ¡ÊJBBF¡Ë¤Î¥ëー¥ë¤Ë±è¤Ã¤¿¼ïÌÜ¤ä·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë±¿±ÄÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤·¡¢³ÆÃÏ¤Î¥´ー¥ë¥É¥¸¥à¤ò±¿±ÄµòÅÀ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¥´ー¥ë¥É¥¸¥à¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ËËÜÅö¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò¡×¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Âç²ñ¤Î¶¨»¿¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¤â¾åµé¼Ô¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë¤è¤ê·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÇ°¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡¢¤Ç¤âËèÆü¤ò¡Ö´î¤Ó¡×¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¿©¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï2023Ç¯¤ËÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³Æ¼ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¡×¤ò½ÅÍ×»Üºö¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±þ±ç¤·¡¢³§ÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
Âç²ñÌ¾¡¡¡¡¡§¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²ー¥È·²ÇÏÂç²ñ
¼ç¡¡ºÅ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒTHINK¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ê¥´ー¥ë¥É¥¸¥à¡Ë
³«ºÅÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅÃÏ¡¡¡¡¡§¹âºê»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡Ê·²ÇÏ¸©¹âºê»ÔËö¹Ä®23-1¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://musclegate.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡ä
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊASUKA Foods Co., LTD. ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©581-0092 ÂçºåÉÜÈ¬Èø»ÔÏ·¸¶7-85-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º¡²¼ÎµÌð
ÌÀÆü¹áÌî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asukafoods.co.jp
