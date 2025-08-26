［イベント］富山開催｜企業主導型両親学級 「母乳育児と寝かしつけ／かんたん美味しい離乳食講座」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（富山県富山市）が主催する「企業主導型両親学級」が、富山県・石川県で開催しています。
2025年3月から2026年2月までに計24回、妊娠2カ月～10ヶ月・産後1歳くらいまでの赤ちゃんとご家族を対象とし各回20組の参加者を募ります。
本プロジェクトは、子育て世帯を応援したい企業からの協賛金で運営を行い、参加者は居住地関係なく（※）誰でも無料で参加できる非営利の事業です。
※行政主体の両親学級は、住民票のある市町村での開催にしか参加できない
産前産後のパパママに向け、妊娠や出産、子育てにまつわる様々な課題について学ぶ機会を提供しています。
講座当日は、前半に一般社団法人ボディセンス・インスティテュートの講師より、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱き方や遊びについて、体験を交えご紹介します。後半は、各専門分野の特別講師より各テーマに沿って講義をしていただきます。
9月の富山開催は、富山県高岡市と富山市にて行います。
第12回の9月3日（水）は、トヨタモビリティ富山 高岡にて「母乳育児と寝かしつけ」をテーマに開催。
講師は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加と助産師 金子花苗先生が講義を行います。
第13回の9月15日（祝月）は、ますのすしミュージアムにて「かんたん美味しい離乳食」をテーマに開催。
講師は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事 髙橋由紀と栄養士 土肥薫先生が講義を行います。
開催概要
【エリア：富山県高岡市】
［日 時］2025年 9月3日（水）10:30～12:00
［会 場］トヨタモビリティ富山 高岡（高岡市美幸町1丁目1-72）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加
後半：「母乳育児と寝かしつけ」
講師：助産師 金子花苗
母乳育児と寝かしつけ
赤ちゃんのお世話の中でも、多くのママパパが悩むテーマが「母乳」と「寝かしつけ」です。
母乳については、初めての授乳に戸惑い、授乳の仕方や飲む量が足りているかなど、不安や心配の声が多く聞かれます。赤ちゃんが成長してくると、次は断乳・卒乳といった悩みが始まります。
その背景には、復職や夜泣きによる睡眠不足といった事情も大きく関わっています。
また、寝かしつけの方法では「授乳しながら眠る」習慣がつく赤ちゃんも少なくありません。こうしたお世話の悩みは、ママだけで抱え込んでしまいがちです。
今回の講座では、母乳育児や寝かしつけについて、ママも赤ちゃんも幸せに、無理なく過ごせるように様々な方法をご紹介していきます。
【エリア：富山県富山市】
［日 時］2025年 9月15日（祝月）10:30～12:00
［会 場］ますのすしミュージアム（富山市南央町37-6）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」