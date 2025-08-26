10/12(日)B.LEAGUE「広島ドラゴンフライズ」VS「レバンガ北海道」戦のゲームスポンサーをつとめます
株式会社マリモホールディングス(以下「当社」)は、2025年10月12日(日)に広島サンプラザホールで開催される「広島ドラゴンフライズ」VS「レバンガ北海道」戦の冠ゲームスポンサーをつとめます。ご来場者様への特典として特製の応援グッズをプレゼントするほか、ハーフタイムイベントにはゲームを楽しく盛り上げる企画をご用意しております。
マリモホールディングスPresents ハーフタイムイベント開催例
<試合情報>
開催日 2025年10月12日(日)
開催場所 広島サンプラザホール
ゲーム開始時刻 12時45分
<チケット情報>
2025年8月25日(月)から一般販売開始
※ファンクラブ会員向け先行販売がございます。
チケットの購入・詳細はBリーグ公式WEBサイトでご確認ください。
https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/HD/20251012
【当日の試合の模様は、広島テレビ放送にて生中継されます】
放送日時 2025年10月12日(日) 12時35分～15時（予定）
中継場所 広島サンプラザホール
放送形態 生中継
※放送局の都合により、放送日、放送時間、放送内容などが予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
マリモグループは社会課題の解決や、よりよい社会の実現のため、2030年をめどにソーシャルビジネスカンパニーとなることをめざしています。地域貢献の一環として、地元・広島のスポーツ振興を支援しており、2017－18シーズンより「広島ドラゴンフライズ」をダイヤモンドパートナーとして応援しています。
当社は、Dream Kids Challenge を応援しています。Dream Kids Challenge は、子どもたちが難易度の高い企画に挑戦し、クラブとともに「チャレンジする気持ち」や「あきらめない気持ち」を体現しています。
◎上記は、2024－25シーズンに行われた内容であり、2025－26シーズンのDream Kids Challengeは、演出の一部を変更する場合がございます。
※10月12日(日)の試合に関する詳細情報、お問い合わせにつきましては広島ドラゴンフライズ公式ホームページよりご確認ください。
https://hiroshimadragonflies.com/
【プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社マリモホールディングス 経営管理本部 広報部
TEL 082-273-7545
※本リリース掲載の情報は、発表時点の最新情報であり、変更となる場合がございます。