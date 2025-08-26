MORROWの創設者、1億5,600万米ドルを投資し、シンガポールに新旗艦店を開設--8兆米ドル規模の長寿革命が加速





シンガポール, 2025年8月26日 /PRNewswire/ -- 起業家のAllen Law氏は、38,000平方フィートの施設MORROWを開設します。このセンターでは、専門家やコーチのチームによるサポートのもと、個々人が健康的なライフスタイルを実践できるパーソナライズされたロードマップを提供します。これは、ヒトの健康寿命を延ばすという彼のグローバルミッションの一環です。今後5年間で1億5,600万米ドル（2億シンガポールドル）がMORROWの拠点開設に投資され、そのうち1,560万米ドル（2,000万シンガポールドル）はシンガポールの最初の旗艦店の初期セットアップと技術に投資される。旗艦店は、10 Coleman Streetにある8万平方フィートのLongevity World内に設置される。



Entrepreneur Allen Law is building an international ecosystem of companies and brands as part of his global mission to increase the human healthspan.



MORROWの開設は、世界が8兆米ドル規模の長寿革命[1]へと移行する中で画期的な瞬間を象徴しており、この革命は人間の生活のあらゆる側面を変革する可能性を秘めています。2025年3月、UBSは「長寿」がAIと並んで、今後10年間で株式市場を牽引する最も重要な変革的イノベーションの機会の一つになると発表しました。

MORROWは、従来は超富裕層向けに提供されてきたモデルから脱却し、高品質なサービスをより幅広い顧客層に提供できるようにします。MORROWは、テクノロジーと独自のAIを活用して、非常にパーソナライズされたサービスを一元的かつ集中化されたハブとして提供します。MORROWのAIプラットフォームは、ライフスタイルのパターンから継続的に学習し、早期介入を可能にするとともに、主要な世界の大学と連携して匿名化されたライフスタイル習慣データを生成する研究エンジンにも活用されます。

MORROWは、その提案の中心に「信頼」を据えており、専門家チーム[2]のサポートを受けています。MORROWのリーダーシップチームおよび専門家には、以下の人物が含まれます：Dr. Miina Öhman, MD, PhD（ヘルシンキ大学）、DipIBLMは心血管代謝疾患およびライフスタイル介入を専門とする医師兼科学者であり、最高執行責任者（COO）のLouis Island, MBA, MPH, B.Physioは統合ケアプラットフォーム構築の先駆者であり、ヘルスコーチング部門の責任者であるSimon Matthews, FACLM, MHlthSc, DipIBLM, NBC-HWC, ICF-PCCは健康行動変容およびポジティブ心理学の世界的専門家です。さらに、最高技術責任者（CTO）のYaron Turpaz, Ph.D., MBAは、MORROWのデジタルウェルネスおよび分析プラットフォームの開発を率いており、製薬、バイオテクノロジー、ゲノミクス、機械学習やAIによる精密健康ソリューションの豊富な経験を有しています。一方、MORROWの栄養・栄養士部門責任者であるClaudia Correiaは16年以上の経験を持ち、10,000人以上の栄養改善を支援してきました。

MORROWの顧客体験は、現状の健康状態と最適な健康状態のギャップを測定する詳細な診断評価から始まります。これに基づき、データを活用したパーソナライズプランが構築され、専門家によるコーチングとAI、ウェアラブル、継続的モニタリング、統合フィードバックプラットフォームなどの技術を組み合わせて提供されます。これらのプラットフォームを組み合わせることで、リアルタイムでのライフスタイル最適化が可能になります。個人は、グループ相談、コミュニティ参加、その他の技術にもアクセスでき、自身の健康管理に主体的に取り組むことが可能になります。

MORROWの早期予約は2025年9月に開始され、最初の新旗艦センターは2025年第4四半期 にシンガポールで www.morrow.health 開設される予定です。

起業家 Allen Law は、ヒトの健康寿命を延ばすというグローバルミッションの一環として、フィットネス、ホリスティックウェルネス、科学的根拠に基づく介入に特化した企業やブランドの国際的エコシステムを構築し、迅速に拡大させることで、アクセスの民主化を推進しています。

Allen Law は Seveno Capital のプリンシパル、アーリー段階およびグロース段階のベンチャーを支援しています。 彼はまた、MOVE [REPEAT] の共同創業者でもあり、これは5か国に50以上のブティック型フィットネス施設を展開する団体で、2026年までに規模を2倍にする計画を立てています。彼は REVL Training の会長兼投資関連であり、同社は2028年までに拠点数を2倍にし、収益を6倍に成長させることを目指しています。Allen Lawは、受賞歴のある Park Hotel Group の創業者でもあり、香港の1つの物件から、地域を代表する高級ホスピタリティ・ポートフォリオへと成長させました。

MORROW の最高経営責任者（CEO）であるAllen Lawは、次のように述べました:

「世界保健機関（WHO）は、2032年までに6人に1人が60歳を超えると推定しています。[3]これは、生涯にわたる健康と活力の最適化に新たな焦点を当てる必要があることを意味します。MORROW は「生涯の健康」というモデルを推進します ― 科学、人とのつながり、そしてイノベーションを通じて、ウェルビーイングを維持・回復していくものです。私たちは、人々がどのように生き、年を重ね、回復し、そして成長していくのか ― 出自や出発点に関わらず ― その在り方を変革していくことを計画しています。」

Dr. Miina Öhman MD, PhD,(ヘルシンキ大学) DipIBLは、次のように述べました:

「予防を重視した持続可能なヘルスケアのモデルへと、世界が移行していくことは不可欠です。これは、超富裕層だけでなく、すべての人々のケアにおいて、ライフスタイルへの介入や健康行動変容を支援する取り組みを最前線に据えることを求めています。」

MORROW ウェブサイト: https://morrow.health

1.UBS「Transformational Innovation Opportunities (TRIO): 長寿」2025年3月26日。

2.記載された人物は、現在、1997年シンガポール医師登録法の下で有効な医業免許を所持していません。

3.世界保健機関（WHO）「高齢化と健康」世界保健機関ウェブサイト、2024年10月1日、https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health。

