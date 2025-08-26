DAHON-V - グリーン・モビリティの新たな境地を切り開く革新的な自転車テクノロジー

北京、2025年8月26日 /PRNewswire/ -- 中国北京で開催された「JDサイクリング・フェスティバル（JD Cycling Festival）」で、シルバーグレーのドロップバー折りたたみ自転車DAHON P18 Ultraが電光石火の速さでフィニッシュ・ラインを通過して優勝を果たし、折りたたみ自転車に対する「携帯性とスピードは共存できない」という業界の認識に挑戦し、見事に打ち勝ちました。この決定的な勝利は、サイクリング愛好家の間で折りたたみ自転車への新たな関心を呼び起こしただけでなく、DAHON独自の自転車テクノロジーDAHON-Vのスピードにも注目を集めました。



Champion with DAHON P18 Ultra (center) and other medalists at the “JD Cycling Festival”



自転車テクノロジーDAHON-V: 研究室からトラックへの革命的な飛躍

DAHON P18 Ultraが優勝した秘密は、DAHON-Vテクノロジー・スイートにあります。これは、ほとんどの自転車に見られる構造上の欠陥を効果的に解決し、自転車設計、テストのテクノロジー、テスト手法を組み合わせてあらゆるタイプの自転車の速度を向上させるというものです。DELTECHケーブルやスーパー・ダウンチューブ（Super Downtube）などの特許取得済みテクノロジーを採用し、折りたたみ自転車で初めてロード・バイクに匹敵するパフォーマンス・レベルを実現しました。

移動の自由を解き放つ：毎日の通勤からカジュアルなレースまで

DAHON P18に搭載された先駆的な「ワンバイク、デュアルモード」設計により、ライダーは自転車を折りたたんだ状態で地下鉄やバスに簡単に持ち込み、展開後はドロップバーを使用してロード・バイクの構造に切り替えることができ、効率とスタイルの両方を求める都市サイクリストのニーズに完璧に応えます。現在、このテクノロジーを搭載したDAHONの折りたたみ自転車は、単なる自転車の枠を超えた革新的な製品を求める市場の強い要望を反映し、高い需要があります。



DAHON P18 Ultra Folding Road Bike (Left), DELTECH cable (Upper right), Super Downtube (Lower right)



環境への配慮を確約：スピードと持続可能性が融合する場所

「デュアルカーボン」の目標に導かれて、DAHONはメーカーからテクノロジーの実現者へと進化しています。DAHONは、「Sharing 360」特許ライセンス プログラムを通じて、Golden Wheel GroupやShenyang（SYB）などの業界リーダーと戦略的提携を結び、独自のテクノロジーを共有して業界標準の向上に取り組んでいます。

スピードにも、イノベーションにも限界はない

マゼランの37か月に及ぶ世界一周航海からライト兄弟による人類初の飛行の発明まで、人類のスピードの追求は常に自由の限界を広げることに向けられてきました。

スチール・ケーブルとアルゴリズムを使用したメカニズムの再調整、折りたたみとレースの可能性の再定義、軽量でスマートなデザインで持続可能性の確保―DAHON-Vは、現代においてもその精神を体現しています。

今この瞬間、DAHONは「DAHON-V」のスピードで、より環境に優しい未来に向かって突き進んでいます。イノベーションのリズムに合わせて歯車が回り始めると、効率性、自由、持続可能性の新たな章が綴られ始めます。それは世界が共に目撃することになる章です。

スピードには限界がありません。DAHONは、自転車テクノロジーを刷新し続けています。

詳細については、以下までお問い合わせください：marketing@dahon.com

www.dahon.com

usa.dahon.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com