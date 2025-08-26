¦ÁÀ¤Âå¡¦Z À¤Âå¤Ø¿·Äó°Æ¡ª¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥¤¥«¥á¥é¡ÖFUNSHOT¡×¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²£µÆü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä
¡¡
¦ÁÀ¤Âå¡¦ZÀ¤Âå¤Ø¿·Äó°Æ¡ª»£¤ê¤¿¤¤¡Èº£¡É¤òÀÚ¤ê¤È¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥¤¥«¥á¥é¡ÖFUNSHOT¡×£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²£µÆü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä ① ÊÒ¼ê¤Ç»£¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º ②»£±ÆÄÌÃÎ¤ä¥í¥°µ¡Ç½ÅëºÜ ③¡È¥¨¥â¤¤¡È¼Ì¿¿¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥·¥§¥¢
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙ»³¾´É×¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥¤¥«¥á¥é
¡ÖFUNSHOT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë¡×¡Ê£³¼ï¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§³Æ£·,£´£¸£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤ò¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢°ìÉô¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×(takaratomymall.jp/)Åù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×¤Ç¤Ï£²£°£²£µÇ¯£¸·î£²£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖFUNSHOT¡×¤Ï¡¢¡Ö»£¤ê¤¿¤¤¡Èº£¡É¤òÀÚ¤ê¤È¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¦ÁÀ¤Âå¤ä£ÚÀ¤Âå¡Ê¢¨£±¡Ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥¤¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£①ÊÒ¼ê¤Ç»£¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤È£³ÉÃ¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ã¥Ã¥¿ー ②£±Æü£±²ó¥é¥ó¥À¥à¤ÇÆÏ¤¯»£±ÆÄÌÃÎ¡¡③¡È¥¨¥â¤¤¡É¼Ì¿¿¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ºòº£¡¢¦ÁÀ¤Âå¤ä£ÚÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤äÊ¿À®»þÂå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥È¥í´¶¤Î¤¢¤ë²è¼Á¤ÇÆü¾ï¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ä¡¢ÄÌÃÎÀßÄê¤Ç»£±Æ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëSNS¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤òËèÆü¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢»£±Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥¤¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡ÖFUNSHOT¡×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø´ÊÃ±¤ËÅ¾Á÷¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡Ê¢¨£²¡Ë¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥¹¥Þ¥Û¥×¥ê¥ó¥¿ー¡È¥Á¥§¥¡É instax™ Link¥·¥êー¥º¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¥§¥¥×¥ê¥ó¥È™¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¥×¥ê¥ó¥¿ー"¥Á¥§¥" instax™ Link¥·¥êー¥ºËÜÂÎ¡¢¥Á¥§¥™¥Õ¥£¥ë¥à¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ë¥«¥á¥éËÜÂÎ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ê¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¢¥¯¥í¥ß¡Ë¤È³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿£³¼ïÅ¸³«¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨£³¡Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Õ¥ìー¥à¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥²ー¥àµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¡¢¡Ö¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤è¤ëº£Æü¤Î¥é¥Ã¥ー¥«¥éーÀê¤¤¡×¤ä¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ö¤É¤ó¤°¤ê½¦¤¤¡×¤Ê¤É£¶¼ïÎà¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨£±¡Ë¡¡¦ÁÀ¤Âå¡§£²£°£±£°Ç¯°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤Âå¤Ç¸½ºß¤Î£±£µºÐ°Ê²¼¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ ZÀ¤Âå¡§£±£¹£¹£°Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é£²£°£±£°Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤Âå¤Î¤³¤È¤òËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ê¢¨£²¡Ë¡¡¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¡Ê¢¨£³¡Ë £³¼ïÎà¤ÎÁàºî¡¦Í·¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¢£¡Ú»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Û¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡õ£³ÉÃµ¯Æ°¤Ç¡Öº£¤ò»£¤ë¡×¤¬³ð¤¦¡ª
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢³°½Ð»þ¤â»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ FUNSHOT ¤Ï¡¢¡È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ã¥Ã¥¿ー¡É¤¬ 3 ÉÃ¤Çµ¯Æ°¤·»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»£¤ê¤¿¤¤¡Èº£¡É¤ò½Ö»þ¤Ë»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3ÉÃ¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¡È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ã¥Ã¥¿ー¡É
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º
¢£ ¡Ú»£±Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Û ¥é¥ó¥À¥àÄÌÃÎ¤ä¥«¥ì¥ó¥Àー¥í¥°µ¡Ç½ÅëºÜ¡ª
¡¡ÄÌÃÎÀßÄê¤Ë¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç£±Æü£±²ó¡Ö¤·¤ã¤·¤ó¤ò¤È¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¡¢¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨£´¡Ë»£±ÆÄÌÃÎ¤«¤é¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¤¤ç¤¦¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÂê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»£±Æ¥·ー¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥ì¥ó¥ÀーÉ½¼¨¤Î¥í¥°µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¡¢»£±Æ¤·¤¿ÆüÉÕ¤È¼Ì¿¿¤«¤é»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë³Ú¤·¤µ¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨£´¡Ë ¡ÖFUNSHOTÄÌÃÎ¡×¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ê»þ´Ö¤ÈÀßÄê¤·¤¿»þ´Ö¤½¤ì¤¾¤ì£±Æü£±²ó¤º¤ÄÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¥¹¥êー¥×»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£´û¤ËËÜÂÎ¤¬µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖFUNSHOTÄÌÃÎ¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥«¥ì¥ó¥ÀーÉ½¼¨¤Î¥í¥°µ¡Ç½¡×
¢£¡Ú»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Û »£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÉÔÍ×¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÅ¾Á÷´ÊÃ±¡ª
¡¡ºòº£¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤äÊ¿À®»þÂå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥È¥í´¶¤Î¤¢¤ë¡È¥¨¥â¤¤¡É¼Ì¿¿¤ÇÆü¾ï¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹³Ú¤·¤ßÊý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥È¥í¤Ê²è¼Á¤¬ÆÃÄ§¤ÎFUNSHOT ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤êÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥×¥êÉÔÍ×¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ØÅ¾Á÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥¹¥Þ¥Û¥×¥ê¥ó¥¿ー¡È¥Á¥§¥¡É instax™ Link ¥·¥êー¥º¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¥Á¥§¥¥×¥ê¥ó¥È™ ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥ÛÅ¾Á÷
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥×¥ê¥ó¥¿ー"¥Á¥§¥" instax™ Link¥·¥êー¥º¤Ç¤Î¥×¥ê¥ó¥È¡×
¢¨¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¥×¥ê¥ó¥¿ー"¥Á¥§¥" instax™ Link ¥·¥êー¥ºËÜÂÎ¡¢¥Á¥§¥™¥Õ¥£¥ë¥à¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÈÌÅª¤Êmini ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢SQUARE ¤äWIDE ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¥¹¥Þ¥Û¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨instax™¡¢¥Á¥§¥™¡¢¥Á¥§¥¥×¥ê¥ó¥È™¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡Ë
¢£¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Î¥Õ¥ìー¥à¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¤¬£±£°£°¼ïÎà¡ª£¶¤Ä¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¤âÅëºÜ¡ª
¡¡
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¤¬£±£°£°¼ïÎà¤¢¤ê¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼Ì¿¿ºîÀ®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿£±Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢¥Õ¥ìー¥à¤È¥¹¥¿¥ó¥×¹ç¤ï¤»¤Æ£³¤Ä»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤è¤ëº£Æü¤Î¥é¥Ã¥ー¥«¥éーÀê¤¤¡×¤ä¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ö¤É¤ó¤°¤ê½¦¤¤¡×¤ä¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¤Ï¤¿¾å¤²¡×¤Ê¤É¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤È³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥Ë¥²ー¥à¤¬£¶¼ïÎàÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Ç¥¢¥½¥Ó¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö6¼ïÎà¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¡×¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡Ö£±£°£°¼ïÎà¤Î¥Õ¥ìー¥à¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¡×
¡ÖFUNSHOT¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ ÉÊ Ì¾¡§¡ÖFUNSHOT¡×¡Ê£³¼ï¡§¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¢¥¯¥í¥ß¡Ë¡¡
È¯ÇäÆü¡§£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§£²£°£²£µÇ¯£¸·î£²£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§³Æ£·,£´£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§£¶ºÐ°Ê¾å
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§FUNSHOTËÜÂÎ¡ß£±¡¡¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ß£±
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§¡ÊËÜÂÎ¡Ë£´£¸mm(W)¡ß£±£°£·mm(H)¡ß£³£³mm(D)
Ãøºî¸¢É½µ¡§© £Ô£Ï£Í£Ù¡¡©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660318
»ÈÍÑÅÅÃÓ¡§Ã±£´·Á¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ£³ËÜ(ÅÅÃÓ¤ÏÊÌÇä¤Ç¤¹¡£)¡¡
¼è °· ¾ì ½ê¡§Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢°ìÉô¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë(takaratomymall.jp/)Åù¡¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ www.takaratomy.co.jp/products/funshot/
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍ¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£