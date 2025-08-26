こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
「ボイルずわいがに姿(650g)」が当たるプレゼントキャンペーン を実施
公益社団法人 北海道観光機構は、北海道の観光情報などを投稿している「GoodDay北海道公式Facebook」にて、【ボイルずわいがに姿(650g)】が抽選で３名様に当たるキャンペーンを2025年８月６日(水)～2025年８月３１日(日)まで実施しております。
キャンペーン概要
・名称 ：フォロー＆いいねで応募♪プレゼントキャンペーン
・実施期間 ：2025年８月６日(水)～2025年８月３１日(日)
・プレゼント品： ：ボイルずわいがに姿(650g)
・当選人数 ：３名
・応募方法 ：期間中に「Goodday_北海道公式Facebook」をフォロー＆いいねで応募完了
▽Goodday北海道公式Facebookはコチラ
https://www.facebook.com/gooddayhokkaido/
問合せ先
キャンペーン運営事務局
株式会社イースト・デイリー(代理店)
HOKKAIDO LOVE！SNSキャンペーン担当 間宮
011-208-1351