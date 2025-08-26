GoodDay北海道公式Facebookで応募 「ボイルずわいがに姿(650g)」が当たるプレゼントキャンペーン を実施

公益社団法人 北海道観光機構は、北海道の観光情報などを投稿している「GoodDay北海道公式Facebook」にて、【ボイルずわいがに姿(650g)】が抽選で３名様に当たるキャンペーンを2025年８月６日(水)～2025年８月３１日(日)まで実施しております。

■キャンペーン概要

・名称 ：フォロー＆いいねで応募♪プレゼントキャンペーン

・実施期間 ：2025年８月６日(水)～2025年８月３１日(日)

・プレゼント品： ：ボイルずわいがに姿(650g)

・当選人数 ：３名

・応募方法 ：期間中に「Goodday_北海道公式Facebook」をフォロー＆いいねで応募完了

▽Goodday北海道公式Facebookはコチラ

https://www.facebook.com/gooddayhokkaido/

問合せ先

キャンペーン運営事務局

株式会社イースト・デイリー(代理店)

HOKKAIDO LOVE！SNSキャンペーン担当 間宮

011-208-1351