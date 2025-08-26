Lambda、Supermicro NVIDIA Blackwell GPUサーバ・クラスターを活用してAIファクトリーを構築、大規模な生産環境に対応した次世代AIインフラストラクチャを提供

・SupermicroのGPU最適化サーバにより、より高速な結果を実現する拡張されたAIインフラストラクチャ

・トレーニングと推論用の大規模AIファクトリーを最短時間で展開

・Supermicroの先進的な液体冷却技術により、電力と冷却コストを削減し、エネルギー効率と持続可能性を実現

カリフォルニア州サンノゼ, 2025年8月25日 /PRNewswire/ -- AI/ML、HPC、クラウド、ストレージ、5G/エッジ分野の総合ITソリューション・プロバイダーであるSuper Micro Computer, Inc.（SMCI）は本日、スーパーインテリジェンス・クラウドであるLambdaが、NVIDIA Blackwellベースのシステムを含むSupermicroのGPU最適化サーバの幅広いポートフォリオを導入し、AIインフラストラクチャを拡張するとともに、高性能システムを顧客に提供することを発表しました。この協業は、6月にオハイオ州コロンバスにあるCologixのCOL4 ScalelogixSMデータ・センターで初めて開始され、中西部地域にエンタープライズ・グレードのAI計算ソリューションへのアクセスを提供しています。



Lambda Builds AI Factories with Supermicro and NVIDIA Blackwell GPUs



「Supermicroは、Lambdaとの協業を通じてAIインフラストラクチャの限界を突破する強力な技術を提供できることをうれしく思います」と、Supermicroの技術＆AI担当上級副社長、Vik Malyala氏は述べています。「私たちの幅広いGPU最適化サーバは、Lambdaのようなリーダー企業が、要求の厳しいAIワークロードに対応できる強力で柔軟かつエネルギー効率の高いソリューションを提供することを可能にします。」

この協業に関する詳細情報については、https://www.supermicro.com/en/success-story/lambdaをご覧ください。

高性能サーバに対する顧客の需要の増加に対応するため、LambaはSupermicroシステムを組み合わせた構成を採用しました。NVIDIA HGX B200を搭載したSYS-A21GE-NBRT、NVIDIA HGX H200を搭載したSYS-821GE、およびSYS-221HE-TNRで、いずれもIntel®のXeon® Scalableプロセッサを搭載しています。主な特徴として、SupermicroのAI SuperclusterとNVIDIA GB200およびGB300 NVL72ラックの統合が挙げられ、大規模なトレーニングと推論ワークロードに対応可能です。

「Lambdaは、スーパーインテリジェンスへの道を加速する使命を担い、世界トップクラスのAI研究機関、企業、ハイパースケーラー向けに、トレーニングと推論のためのギガワット規模のAIファクトリーを構築しています」と、Lambdaのデータ・センター・インフラストラクチャ担当副社長であるKen Patchett氏は述べています。「顧客向けに無限スケールの計算リソースを創出する中で、Supermicroのサーバ・ポートフォリオの深さは、現在のニーズと将来のニーズを満たすための貴重な資産です。」

これらの技術的進歩により、Lambdaは大型のAIファクトリーをオンラインに展開し、高度な冷却技術を搭載した新しい省エネルギー型サーバ、およびLambdaが次世代のAIアクセラレーターを大量に記録的な速さで展開できる独自のアーキテクチャを実現しました。

「コロンバスは、製造業から医療分野まで、AIイノベーションの急速に成長するハブです。そして、Cologixは、地域の主要なコロケーションおよびインターコネクション・プロバイダーであることを誇りに思っています」と、Cologixの最高収益責任者であるChris Heinrich氏は述べています。「多様な高容量ファイバー・リングで相互接続された複数のデータ・センターと、継続的な拡張計画により、私たちはAIとスーパーインテリジェンスのためのデジタル基盤を構築しています。Supermicroの信頼性の高いシステム、Lambdaの拡大する顧客基盤、およびCologixの物理的・仮想的な高密度接続を組み合わせることで、コロンバスと中西部地域の企業は、競争優位性を維持するために必要な低遅延アクセス、スケーラビリティ、およびパフォーマンスを獲得できます。」

Supermicro、Lambda、およびCologixは、医療、金融、製造、小売、物流など主要な産業において、また中西部全域での迅速なAI開発を実現しています。これは本番環境にすぐに導入可能なAIへの最速の道筋、およびハイパースケーラー環境との統合における柔軟性を実現することで可能になっています。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化の総合ITソリューション分野のグローバル・リーダーです。カリフォルニア州サンノゼに本拠を置くSupermicroは、企業、クラウド、AI、5G通信/エッジITインフラストラクチャ向けに、業界初のイノベーションを提供することに尽力しています。同社は、サーバ、AI、ストレージ、IoT、スイッチ・システム、ソフトウェア、サポート・サービスを含む、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroは、マザーボード、電源、シャーシ設計の専門知識により、開発と生産をさらに強化し、クラウドからエッジまでの次世代イノベーションを世界中の顧客に提供しています。製品は、自社施設（米国、アジア、オランダ）で設計・製造されており、グローバルな事業展開を活かしてスケールと効率性を高め、最適化によってTCOの改善と環境負荷の低減（グリーン・コンピューティング）を実現します。受賞歴のあるServer Building Block Solutions®ポートフォリオでは、柔軟かつ再利用可能なビルディング・ブロックを用いて構築された多彩なシステムから選択できるため、あらゆるフォーム・ファクター、プロセッサ、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却ソリューション（空調冷却、外気冷却、液冷）に対応しており、顧客は作業負荷と用途に合わせて最適なシステムを構築することができます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

その他のブランド、名称、商標は、各所有者に帰属します。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2754024/Supermicro_Lambda.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1443241/Supermicro_Logo.jpg?p=medium600

