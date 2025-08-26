Hollyland、グローバルなクリエイターを中国に招き、異文化交流を軸にしたテクノロジーと創造性のツアーを実施





深圳（中国）、2025年8月25日 /PRNewswire/ -- Hollylandは、WeConnect 2025ブランド・デイの記念行事の一環として、30人を超える世界のクリエイターを中国に招き、テクノロジーと創造性を通じて文化の融合を促進する5日間のツアーを実施します。過去7年間で、Hollylandは500万人を超えるクリエイターを支援し、ストーリーテラーからインフルエンサーへと成長する手助けをしてきました。今年の記念イベントでは、「つながり（CONNECTION）」に焦点を当てながら、テクノロジーを通じて人々を結びつけ、国境や言語の壁を越えたコラボレーションを推進します。



文化交流と技術的インスピレーションの旅

8月27日から31日までの5日間、中国ツアーはHollyland深圳本社でのオープン・デイ（Open Day）幕を皮切りに、同市のイノベーションの活気を体感できる機会をゲストに提供します。訪問者は、ライブストリーム・ワークショップや同業のクリエイターとのネットワーキング・セッションを通じて、Hollylandの歴史と研究開発の強みを知ることができます。

カルチャー・デイ（Culture Day）（8月28日）では、参加者は伝説の「8Dマジック・シティ」重慶を訪問し、現地の伝統に浸り、本場の火鍋を味わい、熱気あふれる「撮影リソース・バトル」に挑戦できます。

パンダ・デイ（Panda Day）（8月29日）では、ジャイアントパンダとのふれあい、茶屋での伝統的な文化パフォーマンス、Raffles City Chongqingのエクスプロレーション・デッキから望む壮観なスカイラインの景色を楽しみ、重慶の独自の魅力を存分に体験できます。

クリエイティブ・デイ（Creative Day）（8月30日）では、重慶の有名な「8D」ストリートをエネルギッシュかつ詳細に探求します。イルミネーションで彩られた都市景観の上空で繰り広げられる壮観なドローン・ショーをクライマックスに、伝統的なマッサージやスパ体験を通じてリラックスする瞬間も楽しめます。

この旅は8月31日のセレブレーション・デイ（Celebration Day）で締めくくられます。参加者は共有の思い出アルバムを作成し、宝探しに挑戦し、星の下で川をクルーズし、都市のきらめく夜景を背景に別れの夕食を楽しみます。

「過去10年間、Hollylandは単なるクリエイティブ・ツールの提供者を超える存在へと成長し、数百万のクリエイターにとって信頼できるテクノロジー・パートナーとなりました」と、Hollylandのブランド・マネージャーであるCharon Liu氏は述べています。「世界中の映画製作者やユーザとの対話を通じて、最大の課題はカメラ技術や撮影スキルだけではないことを私たちは学びました。WeConnectイニシアチブを創設した目的は、私たちと共に成長してきたコミュニティのユーザに、アイデアを共有し、インスピレーションを刺激し、その人ならではの声を、国境を越えて世界中に届けることです。」

サウンド、ストーリー、コラボレーションを通じて世界中の創造性を祝う

7月15日にスタートしたHollyland WeConnect 2025キャンペーンは、中国ツアーをはるかに超える規模で展開されています。7月28日から9月12日まで開催されるサウンド・ミュージアム（Sound Museum）プロジェクトでは、世界中のクリエイターから言語や地理の壁を越えた音声作品を収集しています。すでに3,000件を超えるクリップが展示されており、ユーザのストーリーを音楽に変換する「テーマソング・ラボ（Theme Song Lab）」も併設されています。3人のミュージシャンがこれらの実際のストーリーを基に楽曲を制作し、一般投票でイベントの公式テーマ曲が決定されます。

ハロー・ワールド（Hello World）ビデオ・コンテストは、クリエイターたちに文化の壁を越えて人々を結びつける瞬間を捉え、伝統と技術を融合させた作品を募集しています。個人ならではの視点を通じて、参加者は故郷や文化、コミュニティの真の姿を披露し、世界中の物語が織り成すモザイクに新たな一石を投じます。

Hollyland Academy Special Versionは、同社の国際的なトレーニングと交流プログラムを基盤に、地域をテーマにした創造的な体験を導入しています。参加者は文化に焦点を当てたワークショップに参加し、プロジェクトで協働し、独占的な報酬を競うことで、世界のクリエイターがつながるオープンなネットワークを作り上げます。

信頼性の高い技術とイノベーション駆動型のアプローチで知られるHollylandは、ツール、アイデア、体験を通じて、グローバルなクリエイティブ・コミュニティを結びつける役割を果たし続けています。WeConnect 2025は再びテクノロジーと文化を融合させ、クリエイターが共有し、学び、成長するのを支援し、多様な声を拡大し、意味のあるつながりを育むことで、グローバルかつクリエイティブな協力体制を推進します。

詳細については、https://www.hollyland.com/event/we-connect-2025をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

