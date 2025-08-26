Fortune Global Forum 2025がサウジアラビア・リヤドで10月26日から27日に開催





Global Forumは、「大いなる融合」をテーマに、Fortune500企業のCEO、世界のビジネスリーダー、主要な政策立案者を招集します。

確認された講演者には、シティグループ、デルタ航空、ハネウェル、HUMAIN、NYSE、クアルコムなどのC-suiteリーダーが含まれます

ニューヨーク, 2025年8月26日 /PRNewswire/ -- Fortuneは本日、その名高いFortuneグローバルフォーラムが2025年10月26日から27日にサウジアラビア・リヤドで開催されることを発表しました。30年の歴史の中で、Global Forumは数多くの場所で開催されてきましたが、2025年はサウジアラビアで初めて開催される年となります。サウジアラビアの首都の立地は、王国がグローバルビジネス、貿易、そしてイノベーションのハブとして台頭していることを強調しています。

2025年のFortune Global Forumは、Fortune500企業や多国籍企業、急成長するスタートアップ、そして金融、エネルギー、モビリティ、テクノロジー分野の影響力のある組織のCEOやシニアリーダーを集め、ダイナミックな招待制の集まりを開催します。

協力、ピア・ツー・ピアのつながり、そして変革的な対話を促進するように設計されたこのフォーラムは、世界経済とビジネス環境にとって重要な瞬間に開催されます。人工知能の革新的進展、地政学的な変動、そして変化する人口動態を背景に、今年のテーマ「大いなる融合」は、これらの力がどのように交差してビジネス、社会、そしてリーダーシップを再構築しているのかを探求します。

Fortuneの会議に参加するリーダーには、次のような方々が含まれます:

・Tareq Amin、最高経営責任者、HUMAIN

・Cristiano Amon、社長兼CEO、Qualcomm Incorporated

・Ed Bastian、最高経営責任者、Delta Air Lines

・Bonnie Chan、最高経営責任者、Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

・Jane Fraser、最高経営責任者、Citi

・Tony Han、創設者兼CEO、WeRide

・Jennifer Johnson、社長兼CEO、Franklin Templeton

・Vimal Kapur、会長兼CEO、Honeywell

・Lynn Martin、社長、NYSE Group

・Ralph Mupita、グループ社長兼CEO、MTN Group Limited

・Jonathan Ross、CEO兼創設者、Groq

・Tan Shu Shan、取締役兼CEO、DBS Group

・Richard Teng、最高経営責任者、Binance

コロンビアの元大統領Iván Duque Márquez、イタリアの現職上院議員で元首相Matteo Renzi、Bridgewater Associatesの創設者Ray Dalioをはじめとする、世界の政策・経済の思想的リーダーたちが参加します。

「サウジアラビアは、歴史的なグローバルビジネス変革の中心にあります。王国の急速な経済多様化、戦略的投資、そして未来へのビジョンが、それを貿易、イノベーション、投資の重要な交差点として位置付けています」とFortune MediaのCEOであるAnastasia Nyrkovskayaは述べました。「米国を拠点とする企業も、世界規模の企業も、この地域との関わりはもはや選択肢ではなく、長期的な成長と競争力にとって不可欠です。Fortuneグローバルフォーラムは、初めてリヤドで開催されることを誇りに思います。世界で最も影響力のあるリーダーたちが集まり、機会を探り、パートナーシップを築き、世界経済の未来を形作る手助けをします。」

「今日、リヤドはビジネスリーダーが未来を描くために集まる世界的なハブとしての地位を確立しています。Fortune グローバルフォーラムを開催することで、サウジアラビアは成長、イノベーション、協力に関する世界的な対話の中心としての地位を再確認しています」とサウジアラビアのコンベンションおよび展示会総局（SCEGA）の会長であるFahd Al-Rasheed閣下は述べました

「グローバルなビジネス環境がテクノロジーの加速、予測不可能な地政学的変動、そして世代を超えた人口変革によって定義される時代に突入する中、Fortune Global Forumは、民間および公共部門のCEOやリーダー、そして革新者やビジョナリーたちをリヤドに集めて誇りを持って開催されます」と、フォーチュンの編集長兼最高コンテンツ責任者であるAlyson Shontellは述べました。「2025年、サウジアラビアはダイナミックな文化的および経済的変革の中心に立っています。私たちは、グローバルビジネスの次の章を形作る重要な対話と取引の仲介を楽しみにしています。」

2025年のグローバルフォーラムプログラムは、フォーチュンの受賞歴のあるジャーナリストによってホストされ、 Fortune 500 および Fortune Global 500リストに関する年間を通じた報道に触発されています。フォーラムの共同議長は、 Diane Brady、Fortune Live Mediaのエグゼクティブ編集ディレクター、 Clay Chandler、Fortune エグゼクティブエディター、アジア担当、Matt Heimer、Fortuneエグゼクティブエディター、特集担当、そして Alyson Shontell編集長兼最高コンテンツ責任者です。共同議長には、Fortune Live Mediaの編集ディレクターであるKristin StollerとEllie Austin、フォーチュンAI編集者の Jeremy Kahn、Fortune編集ディレクター、リーダーシップ担当の Peter Vanham、そしてゲストホストとして、ジャーナリストで国際ニュースのコレスポンデントであるHala Gorani、Arab Newsの副編集長であるNoor Nugaliが参加します。詳細情報と全体のアジェンダについては、こちらのイベントウェブサイトをご覧ください。

Fortune Global Forumについて1995年以来、Fortune Global Forumは、フォーチュン誌の編集者によって、グローバルビジネスの最前線にある主要都市で開催されてきました。フォーラムは、世界中のさまざまな業界の企業からリーダーを招集します。その中には、世界最大の多国籍企業の会長、社長、CEOが含まれます。Fortune Global Forumへの参加は、招待制となっています。

「1995年以降、これまでのフォーチュングローバルフォーラムの開催都市には、ニューヨーク市、アブダビ、パリ、トロント、広州、ローマ、サンフランシスコ、成都、ケープタウン、ニューデリー、北京、ワシントンD.C.、香港、上海、ブダペスト、バンコク、バルセロナ、シンガポールが含まれます。

Fortuneについて

フォーチュン誌は、事業の向上を願う人向けに、築き上げた信頼と受賞歴のある報道と情報を基に構築された、世界的なマルチプラットフォームメディア企業です。同社は独立系報道機関として、世界の大企業とその指導者、そしてビジネスを促進させる新世代の改革者らのストーリーを世に広めています。電子版と印刷版によって揺るぎないベンチマークを通じて企業の業績を測定し、世界各地で企業の責任を追求しています。象徴的なランキングには、フォーチュン500、フォーチュン・グローバル500、最も影響力のある女性（Most Powerful Women）、世界で最も賞賛される企業（World's Most Admired Companies）などがあります。Fortuneは、業界の思想的リーダーを集め、 Fortune Global Forum やBrainstorm Techをはじめとする限定的なサミットや会議を開催することで、世界クラスのコミュニティを構築しています。詳細については、 fortune.comをご覧ください。

