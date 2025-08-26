中国翻訳・通訳資格試験、世界最大規模の翻訳試験に





北京, 2025年8月26日 /PRNewswire/ -- 中国翻訳通訳資格試験（CATTI）は、中国外文局翻訳学院が実施する国家レベルの職業資格試験です。



CICG Academy of Translation and Interpretation



この試験は中国の国家職業資格カタログに登録されており、翻訳・通訳の能力とスキルを評価する全国統一の資格認定制度となっています。

2003年の開始以来、CATTIは英語、日本語、フランス語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語、アラビア語、韓国語、ポルトガル語の9言語で実施されてきました。これまでに約230万人が出願し、28万人が合格しており、同種の試験としては世界最大規模となっています。

CATTIは20年以上にわたり、中国国内における国際コミュニケーションの需要に対応しつつ、翻訳・通訳者の評価基準を明確化し、業界の専門人材育成や国際交流を支える仕組みとして機能してきました。

国際的な相互認証を推進するため、CATTIは2019年にベラルーシとロシアで初めてロシア語の海外試験を実施しました。2021年には中国・マカオで英語とポルトガル語の試験が、2022年には中国・香港で英語の試験が行われました。現在、海外試験会場はロシア（モスクワ、サンクトペテルブルク）、ベラルーシ（ミンスク）、中国香港、中国マカオの5か所に設けられています。

今年6月には香港とマカオで試験が行われました。次回は11月下旬にロシアとベラルーシでロシア語試験が実施される予定で、モスクワ、サンクトペテルブルク、ミンスクに試験会場が設置されます。8月18日から受験申込が始まり、海外の受験者は最寄りの会場を選択できます。

CATTIの試験問題は、国際政治、経済、歴史、文化、科学技術など幅広い分野から実際の翻訳・通訳の事例をもとに作成されます。内容は多岐にわたり、正確な翻訳や通訳の能力に加え、異なる文化的背景に適応できる力を評価します。これにより、実務的なスキルを持つ翻訳・通訳の専門人材を育成することを目指しています。

CATTIは職業資格としての認定であると同時に、言語能力の証明や異文化交流を促進する役割も果たしています。受験者にとっては自身のスキルを国際的に示す場であり、言語・文化の架け橋となる試験と位置づけられています。

