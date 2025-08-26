『マイクロEV（電動二輪車、三輪車、マイクロカー）』の販売動向、技術トレンド、主要車種ベンチマーク評価、20年間の詳細予測などを掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年8月26日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「マイクロEV 2026-2046年」と題した調査レポートを発行し、2025年8月19日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「マイクロEV 2026-2046年」
◆正式タイトル（英語）：
「Micro EVs 2026-2046」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 302
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/micro-evs/1119
本調査レポートでは、急成長を遂げているマイクロEV（電動二輪車、三輪車、マイクロカー）業界に関する重要な洞察を提供します。世界の全主要市場における重要な販売動向を明らかにし、バッテリー技術、モーター出力、価格設定の分析を含め、有力企業と車種をベンチマーク評価しています。地域別、出力クラス別、バッテリーケミストリー別の20年間の詳細予測では、マイクロEVが2046年までに900億ドルを超える規模の機会へと成長する過程を明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327906&id=bodyimage1】
「マイクロEV 2026-2046年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■マイクロEV
- 種類
- 成長要因
- 普及を促進する各地の主な規制
■ 電動二輪車
- 主要地域（中国、インド、東南アジア、欧州、米国、その他の地域）での電動スクーター、モペット、オートバイの販売データ分析
- 各地域での販売メーカー別市場シェア
- 主要車種のベンチマーク評価
- 大手メーカー事例紹介
■ 電動三輪車
- 主要地域（中国、インド、その他の地域）の販売データ分析
- 各地域での販売メーカー別市場シェア
- 主要車種のベンチマーク評価
- 大手メーカー事例紹介
■ 電動マイクロカー
- 主要地域（中国、欧州、その他の地域）の販売データ分析
- 各地域での販売メーカー別市場シェア
- 主要車種のベンチマーク評価
- 大手メーカー事例紹介
■ マイクロEV用バッテリーとモーター
- マイクロEV向けバッテリー技術（リチウムイオン電池 vs 鉛蓄電池のベンチマーク評価と比較）
- マイクロEV用リチウムイオン電池のバッテリーケミストリー
- 電動二輪車・三輪車・マイクロカー用バッテリーとモーターのサイジング分析
- マイクロEV用モーター種類（BLDC vs PMSM vs ACIM、ハブモーター vs ミッドドライブモーター）
■ 予測
「マイクロEV 2026-2046年」は以下の情報を提供します
マイクロEVの成長要因
- 都市部のマイクロEV需要
- マイクロEVの商業用途
詳細な市場サイジングと分析
- 電動の二輪車、三輪車、マイクロカーの販売台数と動向（主要地域別）
- マイクロEV主要車種の性能ベンチマーク評価（バッテリー、モーター、価格設定など）
技術トレンド
- バッテリー技術の利用状況（リチウムイオン電池 vs 鉛蓄電池、リチウムイオン電池バッテリーケミストリー内訳、ナトリウムイオン電池）
- モーター技術の利用状況
市場予測
- 車両タイプ（電動の二輪車、三輪車、マイクロカー）、地域別、出力クラス別、バッテリー技術別のマイクロEVの世界販売台数、バッテリー需要（GWh）、市場規模（単位：10億ドル）の20年間の詳細予測
- 50項目以上にわたる各地域別の詳細予測（中国、インド、東南アジア、欧州、米国、その他の地域）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/micro-evs/1119
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
