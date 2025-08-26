株式会社ミリアド、共感採用とカルチャーブランディングの取り組みにより、4万社以上の中から「Wantedly Awards 2025 BEST100」に選出
株式会社ミリアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：樋口 清政）は、ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：仲 暁子）が2025年8月25日（月）に発表した「Wantedly Awards 2025」の「TEAM OF THE YEAR BEST 100」にノミネートされました。
■ Wantedly Awards 2025 TEAM OF THE YEAR BEST 100 とは
「Wantedly Awards」は、働くすべての人と企業が「シゴトでココロオドル」社会を実現するために、採用や組織づくりで先進的な取り組みを行う企業を表彰するアワードです。
Wantedlyの利用企業約46,000社の中から選出される「BEST100」は、特に注目度の高い企業が名を連ねる名誉ある賞となります。
「Wantedly Awards2025」詳細について
https://fuze.wantedly.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327871&id=bodyimage1】
■ ミリアドの採用コンセプト：「カルチャーで出会う採用」
ミリアドでは、会社のビジョンやカルチャーを“採用の土台”とし、カルチャー理解 から 相互選択を重視する「カルチャーで出会う採用」を推進しています。
この考え方は、「カルチャーは土であり、候補者は種である」という理念に基づいています。
土であるカルチャーがフィットしなければ、どれだけ優秀な種でも芽を出すことはできません。
逆に、カルチャーと候補者の価値観が調和すれば、花が咲き、長期的に活躍できる環境が育ちます。
候補者との対話を大切にし、ミスマッチを防ぎながら、共感から始まる最良の出会いを実現することを目指しています。
■ Wantedlyを活用した採用施策
Wantedlyを活用する中で、ミリアドでは以下の取り組みを行い、候補者体験の向上と採用ブランディングを強化しています。
・代表、役員が一次面接対応
→ 面接回数は2回程度に絞り、最初から経営層と会える仕組みを構築しています。
「経営層との面接を通して、より一層ミリアドについて理解を深めた上で入社を決めて欲しい。」
という願いが込められています。
・コーチング型の面接
→ 対話を通じて候補者の可能性を引き出しています。
面接終了後に「自分を見つめ直す機会をいただきありがとうございました」
「新しい価値観に気づけました」などのメッセージをいただくことも少なくありません。
・会社説明動画の活用
→ 在職中などでカジュアル面談が難しい方へは、事前に動画で会社情報を共有しています。
媒体だけでは分からない雰囲気や在職メンバーの特徴などが分かる動画となっています。
・月1～2回のインタビュー記事更新
→ ミリアドで実際に働いているメンバーのインタビュー記事や、文化が伝わるストーリーを継続発信し、
候補者理解を促進しています。
■ 代表取締役CEO 樋口清政 コメント
「Wantedly Awards 2025 BEST100に選出いただき、大変光栄です。
当社は“カルチャーで出会う採用”を軸に、候補者と企業が互いを深く理解し、共感を起点とする出会いを大切にしています。
私自身、『夢を追いかけている人、夢に挑戦したい人と一緒に仕事がしたい』という想いを大切にしています。
採用活動では、代表や役員が一次面接から参加する仕組みや、会社説明動画の活用、カルチャーフィットを重視した選考など、候補者体験を高めるための工夫を積み重ねており、今回の選出は、こうしたチーム全体での取り組みが評価された結果だと考えています。」
