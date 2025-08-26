報道関係者各位

2025年8月26日

株式会社ブライセン

株式会社ブライセン、株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート向けに BIシステムを提供 - 業務可視化と経営判断の迅速化を実現

■概要

株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木優、以下 ブライセン）は、株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤森健至）向けに、先進的なBI（Business Intelligence）システムをリリースいたしました。本システムは、三越伊勢丹ビジネス・サポートにおけるバックエンド業務の効率化を図ることを目的としています。

■システム導入の背景と目的

本システムの導入により、従来はExcel等で個別に管理されていた業務データが統合され、リアルタイムかつビジュアルに把握できる環境が整いました。これにより、各現場における状況把握が迅速かつ容易になり、報告・分析業務にかかる工数が大幅に削減されています。

また、属人的なノウハウに依存していた数値管理や報告資料の作成も、システム化によって標準化され、情報の共有や伝達のスピードと精度が飛躍的に向上しました。これにより、組織全体での情報の一元化と透明性が高まり、現場の判断から経営層の意思決定まで、一貫したデータドリブンな運用が可能となっています。

■システムの特長

業務データの自動連携：既存の基幹システムと連携することで、リアルタイムなデータ取得と更新が可能。

Power BIの活用：マイクロソフト社のBIツール「Power BI」を採用し、直感的なインターフェースと豊富な可視化機能を提供。

業務判断の迅速化：時間のかかっていたレポート作成を自動化し、迅速な経営判断に貢献。

属人化の解消：業務知識の共有と標準化を促進し、属人的業務からの脱却を実現。

さらに、ユーザーインターフェースの工夫やダッシュボード設計により、システム導入後もスムーズに運用を定着でき、単なる数値の見える化にとどまらず、企業としての経営スピードや対応力の底上げにつながる仕組みとして、今後もさらなる活用範囲の拡大が期待されています。

■今後の展望

今後は更なる見える化を本システム上で進化させて行く予定です。

これらの成果により、三越伊勢丹ビジネス・サポートは競争力を強化し、今後もブライセンは、システムの改善とサポートを通じて三越伊勢丹ビジネス・サポートの成長を支援してまいります。

以上

会社概要

■株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート（https://www.im-bs.co.jp/index.html）

三越伊勢丹グループの百貨店各店舗に対して、物流およびバックヤード業務全般を提供しております。

その他、三越伊勢丹グループ以外の企業に対して、EC特化型やBtoB対応の物流サービス、販売支援サービスを展開

設立：2006年3月3日

資本金：5,000万円

本社所在地：〒160‑0023 東京都新宿区西新宿3‑2‑5 三越伊勢丹西新宿ビル7階

株主構成：三越伊勢丹ホールディングス株式会社 100％出資

代表者：代表取締役社長 藤森 健至

従業員数：559名（2025年4月1日現在）

売上高：約220億円（2024年度実績）

■株式会社ブライセンについて （http://www.brycen.co.jp/）

株式会社ブライセンは、40年の社歴を持つソフトウェア開発会社です。「進化を続ける会社ブライセン」という企業スピリッツを持ち、お客さまの課題や悩みを解決する高品質なソフトウェア開発を目指しています。

例えば、需要を予測し自動的に仕入発注をする小売業・卸売業向けシステム「B-Luckスイート」や、倉庫業務の課題を解決する倉庫管理システム「COOOLa」、AIが学習するための教師データを提供する「AIアノテーション」など、最先端の技術をビジネスに活かし、様々なソリューションを生み出しています。

設立 1986年4月

資本金 2億6300万円

従業員数 グループ計 1,109名 (2025年6月1日現在)、単体 266名

代表者 代表取締役社長 藤木 優

事業内容 ・物流・流通ソリューション

（クラウド型倉庫管理システム、需要予測型 自動発注システム）

・業務系・エンベデット系システム開発

・オフショア開発

・AIアノテーション

【問い合わせ先】

株式会社ブライセン 物流流通本部 流通ソリューション部

電話: 03-6261-3612 お問合せ: https://b-luck.jp/contact/