見て・食べて・遊んで！「桑都・八王子」の魅力を体感。―9月7日に学生らが八王子市中心市街地で地域イベントを開催
創価大学文学部の西川ハンナゼミ（社会福祉）が、八王子産の食用桑を青汁やパウダーとして市内飲食店にも提供する創輝株式会社との共催で、「桑の日ウェルネス」と題したイベントを9月7日に八王子市のパーク壱番街通りで開催します。
本イベントでは、学生が地域や企業と連携して開発した商品の展示・販売をはじめ、地域振興と市民の健康増進に寄与する「桑」の魅力が体感できる桑の青汁の試飲や、桑パウダーを使った食品の販売等を実施します。「桑の日」である9月8日にあわせて毎年開催しており、今回で4回目となります。
＜第4回「桑の日ウェルフェス」 開催概要＞
■日時：９月7日（日）11時～16時
■場所：パーク壱番街通り
■協賛：行政書士 清水栄/コワーキングスペース八王子8Beat/
八王子織物工業組合/株式会社第三文明社/ASA八王子中央・西八王子
■後援：八王子市/日本遺産「桑都物語」推進協議会/八王子市教育委員会
＜イベント内容(予定)＞
学生や地域企業による「桑」に関連した展示・販売等を実施予定です。
▶︎桑の青汁の試飲
▶︎食用桑を使った美味しい食べ物の販売
▶︎100年フード「桑都ソース」の試食
▶︎日本遺産「桑都物語」PR（缶バッチ作り体験）
▶︎桑のかき氷と桑の揚げパンの販売 他
創価大学の参加予定団体は以下の通りです。
▶︎文学部 西川ハンナゼミ（オリジナル双六配布）
▶︎理工学部 丸田晋策ゼミ（研究展示）
▶︎児童文化研究部（射的・桑のわたあめの提供等）
▶︎Soka Magican's Program（パフォーマンス）
詳細については添付のチラシをご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
創価大学 企画部企画広報課
住所：東京都八王子市丹木町1-236
TEL：042-691-9442
FAX：042-691-9300
メール：publicrelation@soka.ac.jp
