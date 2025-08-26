こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大阪電気通信大学高等学校が9月2日にKDDIによる「スマホde 防災リテラシー」の授業を実施ー災害時を想定したシミュレーション型ワークショップ
大阪電気通信大学高等学校（大阪府守口市／校長：麻野克己）が、9月2日（火）に工学科3年生を対象にKDDI株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長 松田浩路）より講師を招き、「スマホde 防災リテラシー」の出前授業を実施します。
本プログラムは、災害時を想定したシミュレーション型のワークショップで、生徒たちは複数の班に分かれ、机上の地図を用いて災害情報をスマートフォンで共有しながら、安全な避難経路や避難所、救助場所を特定する実践的な学を行います。
【本件のポイント】
■KDDI株式会社の講師による実践的な防災授業を実施
■スマートフォンを活用したワークショップを通じて、情報リテラシーを育成
■災害時の「自助」や「共」の重要性や、必要な知識・情報について体験的に学ぶ
【本件の概要】
本校は工学科と普通科を設置しており、工学科では2年生から専門性を深めるコースを設置。2026年4月には「デジタルデザインコース」および「AI・情報活用コース」の新設を予定しています。普通科でも、「ゲーム＆メディアデザインコース」と「健康スポーツコース」などを通じて、大阪電気通信大学との連携による先進的な教育を推進しています。
また、情報教育に力を入れており、生徒全員が入学時に1人1台のタブレットを購入し、日常的にICT機器を活用した授業を展開。今回の出前授業では、こうした教育環境を活かし、災害時に情報通信をライフラインとして適切に活用する方法や、情報リテラシーの重要性を学びます。
【開催概要】
日時：2025年9月2日（火）14：25～15：15
場所：大阪電気通信大学高等学校2階 大会議室
〒580-0039 大阪府守口市橋波之町1-5-18
参加者：大阪電気通信大学高等学校工学科3年生約30名
【授業の概要】
（1）講座の形態
・複数の班に分かれて机上の地図を見ながらグループワークで行います。
・授業参加者は、KDDI から貸与された一人一台のスマートフォンと、専用グループチャットアプリ、「ワーク用マップ」、
「情報シート」を使用します。
（2）講座中の目標
・班で野外活動中に大地震にあったという設定で、災害情報を集めて、安全な避難経路や避難所、救助に向かう
場所を地図上で特定します。
（3）講座の進行
・具体的な災害情報（例:AA デパート北西の交差点は通れない）は、班ごとに配布される「情報シート」に記載
されており、それぞれの班によって記載内容は異なります。
・他の班の情報は、スマートフォンの専用グループチャットアプリを使って収集します。
・各班の情報を「ワーク用マップ」上で正しく収集し、安全な避難経路の把握や救助に向かう場所を特定します。
【関連リンク】
KDDI「スマホde 防災リテラシー」
https://www.kddi.com/corporate/sustainability/lesson/literacy-summary/
【学校概要】
高校名：大阪電気通信大学高等学校（校長：麻野克己）
URL： https://www.dentsu.ed.jp/
所在地：〒570-0039 大阪府守口市橋波西之町1－5－18
科 名：工学科
工学理数コース※2026年4月より「工学特進コース」へ名称変更予定
ロボット機械コース※同「ロボット開発コース」へ名称変更予定
IoT情報通信コース
医療電子コース
デジタルゲーム開発コース
普通科
アドバンスコース（選抜）進学総合コース※2026年4月より「進学探求コース」へ名称変更予定
ゲーム＆メディアコース※同「ゲーム＆メディアデザインコース」へ名称変更予定
健康スポーツコース
※2026年4月より新設予定：AI・情報活用コース、デジタルデザインコース
▼本件に関する問い合わせ先
法人事務局広報部広報課
住所：大阪府寝屋川市初町18－8
TEL：072－824－3325
FAX：072－824－1141
メール：kouhou@osakac.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
