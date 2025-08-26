2025年8月26日 - 株式会社シーアイエス（CIS）は、USB 3.2 Gen1／Gen2（5Gbps／10Gbps）に対応した、新たな産業用カメラシリーズを発表しました。

本製品群は、最大10Gbpsの高速伝送性能を備えながら、29mm角の小型筐体を実現し、省スペース設計にも対応しています。さらに、4Kモデルには当社独自のClairvu™ ISPを内蔵し、Plug and Playで高品位なカラー画像の取得を可能にしています。

バーコードリーダー、顕微鏡、検査装置、ロボットビジョン、医療分野など幅広い用途に対応し、高速性・柔軟性・省スペースが求められるアプリケーションに最適です。







製品ラインアップ（第一弾）

全モデル共通仕様：Cマウント／筐体サイズ 29×29×29mm







モデル別特徴紹介

VCC-3U（3M）

当3M PixelのモデルにはソニーのIMX900を採用致しました。当該センサはFast AE、Quad HDR等、バーコード読み取り時に大いに強みを発揮する、ユニークな機能を搭載しております。

VCC-5U（5M）

当5Mモデルに搭載されるGpixel社のGMAX3405は、速度を最大の特徴としており、5M解像度で最大187fpsと、10Gの帯域をフルに活用、速度が求められるマシンビジョン用途に適しております。

VCC-8U（4K）

本４Kモデルに採用したIMX778は、感度とともに、低消費電力も大きな特徴となっており、ISPを内蔵しながらも、当社従来製品比で約50%と、大幅な小型化を実現致しました。高精細なカラー画像が必要となる、顕微鏡、ライフサイエンス、あるいは4Kの監視・モニタリング用カメラとしても、USB接続によるplug-and-play性が高い利便性をもたらします。

VCC-20U（20M）

当モデルには、onsemi社製のAR2020を搭載しております。同デバイスは、2000万画素（20M）という高解像度を備えながらも、コストパフォーマンスにも優れた製品で、センサー本体にデジタルズーム機能を内蔵しております。高解像度かつ低価格が求められるマシンビジョン用途はもとより、サーベイランスやモニタリングなど、幅広い分野でご利用いただけます。

なお、当製品と組み合わせて2000万画素の解像度を最大限に引き出すレンズの開発を、本特許を保有されている株式会社目白67（代表取締役社長：上原 誠様）にて進めています。詳しくは下記リンクをご参照下さい。

https://ciscorp.co.jp/hubfs/brochure/9p18F2.8S.pdf







市場展開と今後の展望

本シリーズは、従来の産業用画像処理市場に加えて、物流、ロボティクス、医療、ライフサイエンス、サーベイランス分野での利用を見込んでいます。

すでに製品サンプルは完成しており、2025年9月より順次量産開始を予定しています。

今後もお客様の要望に応じ、センサラインアップ、あるいは20Gbps対応等、製品ラインアップの強化・拡充を図って参ります。







製品ページ

5Gbps / 10Gbps USB 3.2 カメラ一覧はこちら