国境の島・対馬の海に浮かぶ「水上ロッジ」-新たな観光名所が誕生

ゲストハウス & カフェ やまぼうし水上ロッジの目の前に広がる海

長崎県対馬の静かな入り江に、“水上ロッジ”が誕生しました。

目の前に広がる大自然の海を独り占めできる特別な空間は、宿泊ではなく「滞在型の体験施設」として、釣り・BBQ・海上リラックスなど多彩な過ごし方を楽しめます。

併設のゲストハウス＆カフェバー「Yamaboushi」は、築100年の倉庫をリノベーションした温かみある空間で、地域住民や世界中の旅人が自然に交流できる拠点。

人口減少に悩む国境の島で、観光振興と国際交流のモデルケースとなることを目指しています。

■ 対馬の自然を舞台にした新しい観光体験

日本と韓国の間に位置する国境の島・対馬は、古くから交流と交易の拠点として栄えてきました。複雑に入り組んだリアス式海岸や豊かな海洋資源に恵まれ、透明度の高い海と独自の文化が融合する“離島ならではの魅力”を誇ります。

今回完成したFloating Lodgeは、こうした自然条件を活かした全国でも珍しい水上施設。波の影響を受けにくい湾内に設置され、釣りやBBQ、リラックス体験などを通じて、訪れる人々が安心して過ごせる新しい観光コンテンツです。

■ 全国でも珍しい "日帰り型 水上ロッジ" 誕生！

海側から見た水上ロッジ対馬の海に新しい遊びと憩いの拠点

・ 複雑に入り組んだ海岸だからこそ実現できる、穏やかな水域での特別な体験

・ 「泊まらないからこそ誰でも使える」をコンセプトに、日帰り利用や数時間のプランを提供

・ デッキでドリンク片手に寛ぐ、音楽をかけて仲間とBBQ、アクティビティや撮影など自由自在に楽しめます。

・ 宿泊施設が運営するため、更衣室やシャワー導線も完備。屋根付きで雨天でも快適に利用可能

・ 目の前にはエメラルドグリーンの海、夕焼けに染まる山並み、夜空に浮かぶロッジ――どこを切り取ってもフォトジェニック。旅の思い出を写真や動画に残し、SNS発信にも最適な舞台です。

■ 体験の特徴：海と“距離ゼロ”の遊び方

横から見た水上ロッジあなた次第の楽しみ方

・ デッキから直接飛び込み！海へのダイレクトアクセス

・ SUPやシュノーケリングも可能（波・風の状況に応じて安全運用）

・ 管理されたいけすで「釣れる体験」を。初心者や小さなお子様にも安心

・ デッキから気軽に自然海釣り（サビキ・ちょい投げ・ルアーなど）

・ 屋根付きだから雨の日も快適。“雨音と海”の非日常没入体験を

・ SNS映え抜群のロケーション。旅動画、ウェディング前撮り、ドローン撮影にも最適

■ 地域とつくる：DIYと交流のハブ

ゲストが塗装を手伝ってくれていた様子旅人と島民が交わる遊び場

・ 世界中から訪れる旅人と地元の仲間が協力し、DIYで改修・拡張

・ 海を起点に、旅人・地域・家族が自然とつながるコミュニティを育む。

・ 離島ならではの魅力――透明度の高い海、街灯のない夜に広がる星空――を体験設計に反映

・ 運営はゲストハウス＆カフェ『やまぼうし』（長崎県対馬市）。海辺の立地を活かし、地域と旅人をつなぐ拠点として機能します。

水泳

魚と一緒に泳げます

魚釣り

夕日鑑賞も最高です

船を係留して休憩

雨の日でも楽しめます

BBQ

海の上で楽しむ非日常

■ 安全運用・利用条件

・宿泊不可

・定員：10名

・注意事項の事前説明・同意をお願いしています。

・ゴミの海上落下防止、近隣配慮の音量管理など、ルール順守にご協力ください。

■ 利用方法・料金

・ 利用形態：デッキ利用（1時間制）、撮影利用（商用可・要申請）

・ 営業時間：14:00～22:00（ゲストハウス宿泊者はAM7時から利用可）

・ 料金：500円/人

・ 予約：インスタDM ／ 電話（当日可・状況により）

※詳細はリリース末尾の問い合わせ先へ

■ 運営者コメント

「対馬の海を独り占めできる、圧倒的な解放感と唯一無二の特別感。“何もしない”を楽しめる贅沢を、日帰りで体験していただけます。」

■ 今後の展開

左 対馬水上ロッジ 右 ゲストハウス＆カフェやまぼうし

・ 体験メニューの拡充、イベント／音楽／BBQ等の企画

・ こたつを設置するなど冬も楽しめる仕組み検討

・ コラボ・撮影・教育旅行の受け入れを強化

・ 将来的な複数拠点化や地域間連携も検討

会社／施設概要

・ 名称：ゲストハウス＆カフェ やまぼうし - 対馬 海上ロッジ(Tsushima Floating Lodge)

・ 所在地：長崎県対馬市美津島町大船越241（ 海沿い／対馬空港から5分 ）

・ 事業：宿泊、カフェ＆バー、海上体験の提供

・ 営業：14:00～22:00（季節変動あり）

・ 公式SNS・予約：［記載欄］

・ 本件問い合わせ：担当：山野達也／TEL：［07084026572］／Mail：［yamaboushi.2025@gmail.com］／メディア対応：可（素材提供・現地取材）

オーナー夫婦

