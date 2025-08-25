国境の島・対馬の海に浮かぶ「水上ロッジ」-新たな観光名所が誕生
水上ロッジの目の前に広がる海
長崎県対馬の静かな入り江に、“水上ロッジ”が誕生しました。
目の前に広がる大自然の海を独り占めできる特別な空間は、宿泊ではなく「滞在型の体験施設」として、釣り・BBQ・海上リラックスなど多彩な過ごし方を楽しめます。
併設のゲストハウス＆カフェバー「Yamaboushi」は、築100年の倉庫をリノベーションした温かみある空間で、地域住民や世界中の旅人が自然に交流できる拠点。
人口減少に悩む国境の島で、観光振興と国際交流のモデルケースとなることを目指しています。
運営企業 Instagram :
https://www.instagram.com/yamaboushi_tsushima/
■ 対馬の自然を舞台にした新しい観光体験
日本と韓国の間に位置する国境の島・対馬は、古くから交流と交易の拠点として栄えてきました。複雑に入り組んだリアス式海岸や豊かな海洋資源に恵まれ、透明度の高い海と独自の文化が融合する“離島ならではの魅力”を誇ります。
今回完成したFloating Lodgeは、こうした自然条件を活かした全国でも珍しい水上施設。波の影響を受けにくい湾内に設置され、釣りやBBQ、リラックス体験などを通じて、訪れる人々が安心して過ごせる新しい観光コンテンツです。
■ 全国でも珍しい "日帰り型 水上ロッジ" 誕生！
海側から見た水上ロッジ
対馬の海に新しい遊びと憩いの拠点
・ 複雑に入り組んだ海岸だからこそ実現できる、穏やかな水域での特別な体験
・ 「泊まらないからこそ誰でも使える」をコンセプトに、日帰り利用や数時間のプランを提供
・ デッキでドリンク片手に寛ぐ、音楽をかけて仲間とBBQ、アクティビティや撮影など自由自在に楽しめます。
・ 宿泊施設が運営するため、更衣室やシャワー導線も完備。屋根付きで雨天でも快適に利用可能
・ 目の前にはエメラルドグリーンの海、夕焼けに染まる山並み、夜空に浮かぶロッジ――どこを切り取ってもフォトジェニック。旅の思い出を写真や動画に残し、SNS発信にも最適な舞台です。
■ 体験の特徴：海と“距離ゼロ”の遊び方
横から見た水上ロッジ
あなた次第の楽しみ方
・ デッキから直接飛び込み！海へのダイレクトアクセス
・ SUPやシュノーケリングも可能（波・風の状況に応じて安全運用）
・ 管理されたいけすで「釣れる体験」を。初心者や小さなお子様にも安心
・ デッキから気軽に自然海釣り（サビキ・ちょい投げ・ルアーなど）
・ 屋根付きだから雨の日も快適。“雨音と海”の非日常没入体験を
・ SNS映え抜群のロケーション。旅動画、ウェディング前撮り、ドローン撮影にも最適
■ 地域とつくる：DIYと交流のハブ
ゲストが塗装を手伝ってくれていた様子
旅人と島民が交わる遊び場
・ 世界中から訪れる旅人と地元の仲間が協力し、DIYで改修・拡張
・ 海を起点に、旅人・地域・家族が自然とつながるコミュニティを育む。
・ 離島ならではの魅力――透明度の高い海、街灯のない夜に広がる星空――を体験設計に反映
・ 運営はゲストハウス＆カフェ『やまぼうし』（長崎県対馬市）。海辺の立地を活かし、地域と旅人をつなぐ拠点として機能します。
水泳
魚と一緒に泳げます
魚釣り
夕日鑑賞も最高です
船を係留して休憩
雨の日でも楽しめます
BBQ
海の上で楽しむ非日常
■ 安全運用・利用条件
・宿泊不可
・定員：10名
・注意事項の事前説明・同意をお願いしています。
・ゴミの海上落下防止、近隣配慮の音量管理など、ルール順守にご協力ください。
■ 利用方法・料金
・ 利用形態：デッキ利用（1時間制）、撮影利用（商用可・要申請）
・ 営業時間：14:00～22:00（ゲストハウス宿泊者はAM7時から利用可）
・ 料金：500円/人
・ 予約：インスタDM ／ 電話（当日可・状況により）
※詳細はリリース末尾の問い合わせ先へ
■ 運営者コメント
「対馬の海を独り占めできる、圧倒的な解放感と唯一無二の特別感。“何もしない”を楽しめる贅沢を、日帰りで体験していただけます。」
左 対馬水上ロッジ 右 ゲストハウス＆カフェやまぼうし
■ 今後の展開
・ 体験メニューの拡充、イベント／音楽／BBQ等の企画
・ こたつを設置するなど冬も楽しめる仕組み検討
・ コラボ・撮影・教育旅行の受け入れを強化
・ 将来的な複数拠点化や地域間連携も検討
会社／施設概要
・ 名称：ゲストハウス＆カフェ やまぼうし - 対馬 海上ロッジ(Tsushima Floating Lodge)
・ 所在地：長崎県対馬市美津島町大船越241（ 海沿い／対馬空港から5分 ）
・ 事業：宿泊、カフェ＆バー、海上体験の提供
・ 営業：14:00～22:00（季節変動あり）
・ 公式SNS・予約：［記載欄］
・ 本件問い合わせ：担当：山野達也／TEL：［07084026572］／Mail：［yamaboushi.2025@gmail.com］／メディア対応：可（素材提供・現地取材）
オーナー夫婦
参考
