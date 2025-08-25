高級アップルウォッチケースブランド「GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）」から、人気コレクション『クラウンエディション』専用の付け替えストラップが登場。

株式会社PRINCIPE prive

スウェーデン発のラグジュアリーブランド「GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）」は、人気Apple Watchケースコレクション『クラウンエディション』専用の付け替えストラップを新たに発売しました。

これまで『クラウンエディション』には付け替えストラップがなく、ケース一体の装いが基本でしたが、今回の発売により、シーンに合わせた自在なスタイリングが可能になります。

コレクションページはこちら

https://goldenconcept.jp/collections/case-strap

ラインナップは、耐久性と柔軟性に優れたフルオロエラストマー製ラバーと、精巧な仕上げの316Lステンレススチール製ブレスレットの2種類。

ラバーは手首に自然にフィットし、熱や湿気、日常の使用にも耐え、快適さを長時間キープ。ステンレスブレスレットは半円形の3ピースリンクとポリッシュ＆ヘアライン仕上げにより、美しい奥行きと上質な装着感を実現します。

また、独自のクイッククリックシステムにより、工具を使わずにストラップを数秒で交換可能。アクティブな日中から夜のディナーまで、シーンやスタイルに合わせて簡単に手元の印象を切り替えられるのも大きな魅力です。

CRS46 Gold に CRC Stainless Steel (Gold）を装着Apple Watch Case / CRS46 Gold \154,000（税込）Case Strap / CRC Stainless Steel (Gold）\52,800円（税込）

今回の付け替えストラップを組み合わせることで、新たな表情を楽しむことが可能です。たとえば、クラウンスポーツ（CRSモデル）にステンレスブレスレットを合わせれば、ケースの存在感を際立たせつつ、リンクの面構成が上品な艶を添え、洗練された印象に。

CRC46 Gold に CRS Rubber (バックル / Gold)を装着Apple Watch Case - CRC46 Gold \220,000（税込）Case Strap / CRS Rubber (バックル / Gold) \27,500円（税込）

逆に、クラシックやクラシックスポーツ（CRC / CRCSモデル）にラバーを合わせれば、程よくカジュアルさを加えつつ、日常の装いに自然に馴染む抜け感を演出できます。

また、ストラップはすべてブランドオリジナルのプレゼンテーションボックスに収められ、贈り物としても、日常の保管用としても最適です。

新しい付け替えストラップで、自分だけの手元のスタイルを自由に楽しむひとときを、ぜひお楽しみください。

CROWN STRAP（全2種）

Case Strap / CRS Rubber (バックル / Gold) \27,500円（税込）Case Strap / CRS Rubber (バックル / Rose Gold) \27,500円（税込）Case Strap / CRS Rubber (バックル / Silver) \27,500円（税込）

コレクション：Case Strap / CRS Rubber

販売価格：27,500円（税込）

互換性：Apple Watch Case - 46mm CRS / CRC / CRCS モデル

素材：FKMラバー

バックル：316Lステンレススチール、バタフライバックル

ストラップサイズ：15cm ～ 最大20 cm

Case Strap / CRC Stainless Steel (Gold）\52,800円（税込）Case Strap / CRC Stainless Steel (Rose Gold）\52,800円（税込）Case Strap / CRC Stainless Steel (Silver）\52,800円（税込）

コレクション：Case Strap / CRC Stainless Steel

販売価格：52,800円（税込）

互換性：Apple Watch Case - 46mm CRS / CRC / CRCS モデル

素材：316Lステンレススチール

バックル：316Lステンレススチール、バタフライバックル

ストラップサイズ：14cm ～ 最大19.5 cm

販売店舗

ゴールデンコンセプト 表参道店

東京都港区北青山3-5-19 1F

03-6427-4368

GOLDEN CONCEPT 大丸梅田店

大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 8階

営業時間 : 10:00 - 20:00

050-5785-1216

定休日：なし（年末年始を除く）



ゴールデンコンセプト日本公式サイト

https://goldenconcept.jp/collections/gold-trunk-edition

GOLDEN CONCEPT(ゴールデン コンセプト)について

2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。



公式HP：https://goldenconcept.jp

インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/

（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/