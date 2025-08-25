【千葉県習志野市】防災体験イベント「秋津小 防災の日」を実施！

習志野市役所

秋津小学校

秋津小学校では、各種防災体験等を通して、災害に対する知識を深めるとともに、防災意識を高め、災害被害を軽減する備えの向上を目的に、地域・関係機関と連携し防災教育に力を入れています。



【日　時】　　９月５日（金）　午前９時３０分～午後３時３０分


【場　所】　　習志野市立秋津小学校


【参加者】　 　秋津小学校の児童・職員・保護者


【内　容】


　　　　　　第１部　防災体験　午前９時３０分～１１時５５分


　　　　　　　＜校庭＞　　　　起震車体験、煙体験、初期消火体験


　　　　　　　＜ピロティー＞　給水体験


　　　　　　　＜校舎内＞　　搬送法、ロープワーク、資機材組み立て


　　　　　　　　　　　　　　　　　あそぼうさいコーナー（例　工作や防災遊び等）



　　　　　　第２部　防災給食　午後０時５分～０時４５分


　　　　　　　アルファ化米を使ったカレーライス等 家にあるもので簡単に作れる献立


　　　　　　　※食事中に、防災食についての動画視聴と紙芝居の読み聞かせ



　　　　　　第３部　避難訓練・引き渡し訓練　午後１時前後～（時間予告なし訓練）


　　　　　　　震度６強の大地震が発生した場合に起こりうる状況を考えて実施


　　　　　　　＜行方不明・けが人・校舎一部破損・引き渡し（保護者）避難所への避難（地域）＞



　　　　※学校災害対策本部を立ち上げ、「みんなの命を守る」訓練を実施します。　　　　



【協力団体】　　市教育委員会保健体育安全課、市教育委員会指導課、秋津地域の方々


　　　　　　　 市危機管理課、千葉県企業局、防災コミュニティネットワーク




　　【秋津小学校ホームページこちらから】


　　https://www.city.narashino.lg.jp/school/akitu/index.html