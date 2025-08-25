【千葉県習志野市】防災体験イベント「秋津小 防災の日」を実施！

習志野市役所秋津小学校

秋津小学校では、各種防災体験等を通して、災害に対する知識を深めるとともに、防災意識を高め、災害被害を軽減する備えの向上を目的に、地域・関係機関と連携し防災教育に力を入れています。

【日 時】 ９月５日（金） 午前９時３０分～午後３時３０分

【場 所】 習志野市立秋津小学校

【参加者】 秋津小学校の児童・職員・保護者

【内 容】

第１部 防災体験 午前９時３０分～１１時５５分

＜校庭＞ 起震車体験、煙体験、初期消火体験

＜ピロティー＞ 給水体験

＜校舎内＞ 搬送法、ロープワーク、資機材組み立て

あそぼうさいコーナー（例 工作や防災遊び等）

第２部 防災給食 午後０時５分～０時４５分

アルファ化米を使ったカレーライス等 家にあるもので簡単に作れる献立

※食事中に、防災食についての動画視聴と紙芝居の読み聞かせ

第３部 避難訓練・引き渡し訓練 午後１時前後～（時間予告なし訓練）

震度６強の大地震が発生した場合に起こりうる状況を考えて実施

＜行方不明・けが人・校舎一部破損・引き渡し（保護者）避難所への避難（地域）＞

※学校災害対策本部を立ち上げ、「みんなの命を守る」訓練を実施します。

【協力団体】 市教育委員会保健体育安全課、市教育委員会指導課、秋津地域の方々

市危機管理課、千葉県企業局、防災コミュニティネットワーク

【秋津小学校ホームページこちらから】

https://www.city.narashino.lg.jp/school/akitu/index.html