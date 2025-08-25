オンラインカンファレンス「Insight Marketing NEXT」開催　　インサイトを″次の価値″へ転換する「実践」の1日

株式会社デコム


株式会社デコム（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：大松　孝弘、以下当社）は、今年、初の試みである自社主催の大規模カンファレンスを9月10日（水）に開催いたします。

詳細・お申込みはこちら


https://decom.org/insightmarketingnext(https://decom.org/insightmarketingnext/?organizationId=2290)

■カンファレンス内容


「見つけて終わり」から、「動かす」へ。

顧客理解やインサイト活用は、もはや“やっていて当たり前”の時代。


しかし、多くの現場が今、次の問いに立ち止まっています。


「このインサイトを、どう動かす？」



本カンファレンスでは、“見つけて終わり”にしないインサイトの実践知に迫ります。


すでに取り組んでいるからこそ感じる停滞を、明日の一手へ。


インサイトを“次の価値”へ転換する、その突破口がここにあります。

■このような方にオススメ


●顧客の“本音”や“無意識”の欲求が見えない


●差別化やブランド再定義の方向性に迷いがある


●インサイト発見のプロセスが属人化 or 再現性がない


●VOCやSNSデータがあるのに活かしきれていない


●海外市場やインバウンドにおける顧客理解の壁を感じている




■開催概要


名称：Insight Marketing NEXT　インサイトを"次の価値"へ転換する「実践」の1日


日時：2025年9月10日（水）10:00～18:10（入退出自由）


参加方法：FanGrowthによるオンラインセミナー・事前申込制　※申し込み後に視聴URLをお送り致します。


参加費：無料


※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。



当社は、20年以上培ったインサイトを起点とした頑健な手法で、企業課題に適したインサイトリサーチ、インサイト起点のソリューションを提供しております。



【インサイトリサーチ導入事例】


※にんべん様


https://decom.org/contents/4069


※味の素様


https://decom.org/contents/4349


※ベネッセ・コーポレーション様


https://decom.org/contents/4943



【会社概要】


会社名： 株式会社デコム　https://decom.org/


所在地： 東京都千代田区内幸町2-1-1　飯野ビルディング9階


設立： 平成16年3月
代表： 代表取締役社長　大松 孝弘


事業内容： インサイトリサーチ事業、教育事業、AI事業



■本リリースに関するお問い合わせ先


株式会社デコム　セミナー事務局


cp@decom.org