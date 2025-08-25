オンラインカンファレンス「Insight Marketing NEXT」開催 インサイトを″次の価値″へ転換する「実践」の1日
株式会社デコム（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：大松 孝弘、以下当社）は、今年、初の試みである自社主催の大規模カンファレンスを9月10日（水）に開催いたします。
https://decom.org/insightmarketingnext(https://decom.org/insightmarketingnext/?organizationId=2290)
「見つけて終わり」から、「動かす」へ。
顧客理解やインサイト活用は、もはや“やっていて当たり前”の時代。
しかし、多くの現場が今、次の問いに立ち止まっています。
「このインサイトを、どう動かす？」
本カンファレンスでは、“見つけて終わり”にしないインサイトの実践知に迫ります。
すでに取り組んでいるからこそ感じる停滞を、明日の一手へ。
インサイトを“次の価値”へ転換する、その突破口がここにあります。
■このような方にオススメ
●顧客の“本音”や“無意識”の欲求が見えない
●差別化やブランド再定義の方向性に迷いがある
●インサイト発見のプロセスが属人化 or 再現性がない
●VOCやSNSデータがあるのに活かしきれていない
●海外市場やインバウンドにおける顧客理解の壁を感じている
■開催概要
名称：Insight Marketing NEXT インサイトを"次の価値"へ転換する「実践」の1日
日時：2025年9月10日（水）10:00～18:10（入退出自由）
参加方法：FanGrowthによるオンラインセミナー・事前申込制 ※申し込み後に視聴URLをお送り致します。
参加費：無料
※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。
当社は、20年以上培ったインサイトを起点とした頑健な手法で、企業課題に適したインサイトリサーチ、インサイト起点のソリューションを提供しております。
【会社概要】
会社名： 株式会社デコム https://decom.org/
所在地： 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング9階
設立： 平成16年3月
代表： 代表取締役社長 大松 孝弘
事業内容： インサイトリサーチ事業、教育事業、AI事業
■本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社デコム セミナー事務局
cp@decom.org