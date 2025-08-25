オンラインカンファレンス「Insight Marketing NEXT」開催　　インサイトを″次の価値″へ転換する「実践」の1日

株式会社デコム

株式会社デコム（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：大松 孝弘、以下当社）は、今年、初の試みである自社主催の大規模カンファレンスを9月10日（水）に開催いたします。



詳細・お申込みはこちら

「見つけて終わり」から、「動かす」へ。

■カンファレンス内容

顧客理解やインサイト活用は、もはや“やっていて当たり前”の時代。

しかし、多くの現場が今、次の問いに立ち止まっています。

「このインサイトを、どう動かす？」

本カンファレンスでは、“見つけて終わり”にしないインサイトの実践知に迫ります。

すでに取り組んでいるからこそ感じる停滞を、明日の一手へ。

インサイトを“次の価値”へ転換する、その突破口がここにあります。



■このような方にオススメ

●顧客の“本音”や“無意識”の欲求が見えない

●差別化やブランド再定義の方向性に迷いがある

●インサイト発見のプロセスが属人化 or 再現性がない

●VOCやSNSデータがあるのに活かしきれていない

●海外市場やインバウンドにおける顧客理解の壁を感じている

■開催概要

名称：Insight Marketing NEXT インサイトを"次の価値"へ転換する「実践」の1日

日時：2025年9月10日（水）10:00～18:10（入退出自由）

参加方法：FanGrowthによるオンラインセミナー・事前申込制 ※申し込み後に視聴URLをお送り致します。

参加費：無料

詳細・お申込みはこちら：

※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。

当社は、20年以上培ったインサイトを起点とした頑健な手法で、企業課題に適したインサイトリサーチ、インサイト起点のソリューションを提供しております。

【インサイトリサーチ導入事例】

※にんべん様

https://decom.org/contents/4069

※味の素様

https://decom.org/contents/4349

※ベネッセ・コーポレーション様

https://decom.org/contents/4943



【会社概要】

会社名： 株式会社デコム https://decom.org/

所在地： 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング9階

設立： 平成16年3月

代表： 代表取締役社長 大松 孝弘

事業内容： インサイトリサーチ事業、教育事業、AI事業

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社デコム セミナー事務局

cp@decom.org