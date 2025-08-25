若手ハイクラス人材が転職する理由の第1位は「年収を上げたい」年収500万円以上の男女100名に調査を実施

株式会社トレオン◼️調査の背景

2025年8月12日に総務省が発表した「労働力調査」によれば、2025年4～6月の転職者比率は4.8%であり、前年同時期と比べて1ポイントも変わっていない（※1）ことがわかります。



一見、転職する人が少数派に見える数字ですが、就業者6827万人のうち、325万人が転職を選んでいると考えると、決して少ない割合ではありません。

「年収を上げたい」「ワークライフバランスを改善したい」など、さまざまな理由で転職を検討する方もいることでしょう。

そこで「トレオンメディア」が主体となり、年収500万円以上で転職経験を持つ男女100名を対象にアンケートを実施しました。



※1 労働力調査(詳細集計)2025年(令和7年)4～6月期平均｜総務省 統計局(https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/pdf/gaiyou.pdf)

※1 労働力調査(詳細集計)2025年(令和7年)4～6月期平均｜総務省 統計局(https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/pdf/gaiyou.pdf)

対象者：年収500万円以上で転職経験のある男女

回答数：100名

調査方法：インターネットアンケート（複数回答あり）

実施期間：2025年8月4日～8月12日

実施主体：トレオンメディア

■調査サマリー- 70.0%が転職理由として「年収を上げたい」と回答- 次点で53.0%が「スキルアップ・キャリアアップのため」と回答- 20代は63.6%は「年収を上げたい」と回答するも、次点は54.5%で「会社の将来性に不安を感じた」と回答- 20代は全体の27.2%、30代は全体の31.9%が「ワークライフバランスを改善したい」と回答■若手ハイクラス層に聞いた転職理由ランキング｜第1位は「年収を上げたい」

最初に年収500万円以上で転職した経験を持つ男女100名に、「転職した理由を教えてください」と質問したところ、「年収を上げたい」が70.0%と最多でした。

第2位は「スキルアップ・キャリアアップのため」（53.0%）で、第3位は「ワークライフバランス改善」（41.0%）という結果でした。

一方で「職場の人間関係が合わない」（27.0%）や、「上司と合わない」（14.0%）も、少ない比率ではありますが、一定の割合を占めていることがわかります。

■20代の第1位は全体と変化なし、第2位に「会社の将来性に不安がある」がランクイン

20代の回答をまとめると上記の通りです。

第1位は「年収を上げたい」（63.6%）で全体結果と同様でしたが、2位に「会社の将来性に不安がある」がランクインしました。

全体結果で2位の「スキルアップ・キャリアアップのため」は、全体の27.3%で第3位と、割合が下がることがわかります。

加えて第4位には「在宅勤務・フレックス制を希望していたから」がランクインしており、柔軟な働き方を求める層が一定数いることがわかります。

20代のハイクラス層にとっては「年収」「会社の将来性」「働き方の柔軟性」がより重視されていることが浮き彫りになりました。

■30代は全体結果と大きく相違のない結果に

30代は全体結果とほぼ同様の結果となりました。

20代と比べると「スキルアップ・キャリアアップのため」（61.7%）と「ワークライフバランス改善」（34.0%）が増加しています。

また「職場の人間関係が合わない」（27.7%）も20代に比べて増加しており、4人に1人が人間関係に課題を抱えて転職したことがわかります。

30代になると、各人のキャリアやライフスタイルによって転職のきっかけが全く異なるのかもしれません。

■アンケート調査のまとめ

本調査では、若手ハイクラス層の転職理由が「年収アップ」「スキルアップ」「ワークライフバランス改善」の順に多いことがわかりました。

年代別で見ると、20代は年収の次に「会社の将来性」を重視しており、「今後働き続けるにあたってどうか」という観点で転職を選んでいることがわかります。

一方で30代になると「スキルアップ」や「ワークライフバランス改善」が増え、回答の幅が広くなっていました。

「トレオンメディア」ではこうした調査を通し、転職を考える若手ハイクラス層に有益な情報をお届けできるよう、発信を続けてまいります。

