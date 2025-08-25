パテント・ファイナンス・コンサルティング、特許ライセンス契約締結をクロージング
当社は、当社によるアドバイスに基づき、当社のアドバイス先が特許ライセンス契約を締結したことを、お知らせいたします。
当社は、本件において、イジゲングループ株式会社（本社：大分県大分市 代表取締役社長：池 尚大、以下「イジゲングループ」という。）が保有する特許を評価すると共に、特許活用の方針やライセンス交渉のノウハウについてアドバイスを実施いたしました。
当社のアドバイス先であるイジゲングループは、当社のアドバイスに基づき、保有するOMO型サブスクリプション（定額制）サービスにおける特許（※）のライセンス契約を締結いたしました。
当社では、300件を超える知的財産の評価業務やオークション形式等による知的財産の売買取引の仲介業務を行っています。当社では、知財売買を知的財産のマネタイズを企業の重要な事業戦略や財務戦略と位置付けており、これらの活動を積極的にサポートしています。
加えて、当社は、知財担保融資や知財関連投資に関連する知財ファイナンスアドバイスに強みがあり、知財評価、知財ファイナンス、知財売買などのマネタイズサービスを提供しています。
※ イジゲングループの特許に関しては、イジゲングループリリース記事「イジゲン株式会社、OMO型サブスクリプション（定額制）サービスにおける特許を取得」をご参照ください。
リンク先： https://ijgn.group/newsrelease/post/omo-subscription
（ご参照）
イジゲングループ株式会社 コーポレートサイト
https://ijgn.group/company
株式会社パテント・ファイナンス・コンサルティング プレスリリース
http://www.ptfc.co.jp/wp/news/2025/08/25/20250825ig/(http://www.ptfc.co.jp/wp/news/2025/08/25/20250825ig/)
【特許ライセンスにおける当社の役割】
以上
【株式会社パテント・ファイナンス・コンサルティングについて】
名称：株式会社パテント・ファイナンス・コンサルティング
代表者：代表取締役 日野 慎二
設立：2004年1月9日
資本金：50,000千円
業務内容 ：知財ファイナンスの知財価値評価事業／知的財産売買の仲介事業／知財（事業）戦略コンサルティング事業
URL： http://www.ptfc.co.jp/wp/
本件に関するお問い合わせ
株式会社パテント・ファイナンス・コンサルティング
電話番号：03-5785-6937
E-mail：info@ptfc.co.jp