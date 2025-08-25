【無料セミナー】あなたの仕事を効率化する Gemini 最新活用術
企業や教育機関のDXを支援する株式会社ストリートスマート（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：松林大輔、以下：ストリートスマート）は、Gemini 最新活用術～組織導入と活用促進の秘訣～の無料セミナーを開催します。
本セミナーでは
「自分の業務で Gemini をどう使えるのか？」
「組織全体や、どのように Gemini の活用を広めればいいか？」といった疑問をお持ちの方へ、具体的なイメージと実践的なステップをご紹介します。
参加特典もご用意しております。明日から Gemini を業務に活かすための一歩を強力にサポートいたします。
▼お申し込みは下記エントリーフォームよりお願いいたします。
https://www.master-apps.jp/seminar/2585/
このような方におすすめ
・Gemini について知りたい、生成AIを活用したい方
・業務効率化の取り組みに課題を感じている方
・Google Workspace を導入済みでさらに便利に使いたい方
・Google Workspace の導入を検討されている方
・組織の Google Workspace の活用を促進させたい方
セミナー概要
開催日
・9月9日(火) 10:00-11:00
・9月10日(水) 17:00-18:00
・9月11日(木) 15:00-16:00
※本セミナーは録画配信となりますが、質疑応答についてはリアルタイムでチャット受付をいたします。
※進行状況により終了時間が前後する場合がございますでの、あらたかじめご了承くださいませ。
場所：オンライン
※開催日前日までに、事務局から接続方法をご案内いたします
参加特典：
- Gemini 活用シーン集（サンプル版）
- ウェビナー内で使用したプロンプト集
- Gemini & NotebookLM 操作解説動画（期間限定公開）
お申し込み方法：エントリーフォームより、ご希望の日程でお申し込みください。
※各開催日前日の23:59 〆切
※同業他社様のご参加はご遠慮いただいておりますので、予めご了承ください
登壇者
株式会社ストリートスマート：Enterprise事業部 上級スペシャリスト 鈴木 通裕
自治体様や企業様を中心に、Google Cloud のプロダクトを組織に浸透するための支援を行う。
株式会社ストリートスマート
2014年に Google トレーニングパートナーとして認定。現在は Work Transformation（働き方の変革）分野と、Education 分野の2つのスペシャライゼーション認定を持つ Google Cloud パートナー企業として、企業・教育機関向けのDXやICT教育の推進・活用支援、ならびにソリューションを提供しています。
各種お申し込み、ご相談はお気軽にお問い合わせください。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ストリートスマート
代表者 ：代表取締役社長 松林 大輔
所在地 ：大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル 3階
設立 ：2009年
資本金 ：6000万円（資本準備金を含む）
従業員連結 ：50名
事業内容 ：企業と教育機関のDX推進事業
ホームページ：https://www.street-smart.co.jp/
Master Apps ：https://www.master-apps.jp/
Master Program：https://www.master-apps.jp/master-program/