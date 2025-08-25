【無料セミナー】あなたの仕事を効率化する Gemini 最新活用術

写真拡大 (全3枚)

株式会社ストリートスマート


企業や教育機関のDXを支援する株式会社ストリートスマート（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：松林大輔、以下：ストリートスマート）は、Gemini 最新活用術～組織導入と活用促進の秘訣～の無料セミナーを開催します。



本セミナーでは


「自分の業務で Gemini をどう使えるのか？」


「組織全体や、どのように Gemini の活用を広めればいいか？」といった疑問をお持ちの方へ、具体的なイメージと実践的なステップをご紹介します。


参加特典もご用意しております。明日から Gemini を業務に活かすための一歩を強力にサポートいたします。



▼お申し込みは下記エントリーフォームよりお願いいたします。


https://www.master-apps.jp/seminar/2585/





このような方におすすめ


・Gemini について知りたい、生成AIを活用したい方


・業務効率化の取り組みに課題を感じている方


・Google Workspace を導入済みでさらに便利に使いたい方


・Google Workspace の導入を検討されている方


・組織の Google Workspace の活用を促進させたい方



セミナー概要


開催日


・9月9日(火)　10:00-11:00


・9月10日(水)　17:00-18:00


・9月11日(木)　15:00-16:00


※本セミナーは録画配信となりますが、質疑応答についてはリアルタイムでチャット受付をいたします。


※進行状況により終了時間が前後する場合がございますでの、あらたかじめご了承くださいませ。



場所：オンライン


※開催日前日までに、事務局から接続方法をご案内いたします



参加特典：


- Gemini 活用シーン集（サンプル版）
- ウェビナー内で使用したプロンプト集
- Gemini & NotebookLM 操作解説動画（期間限定公開）


お申し込み方法：エントリーフォームより、ご希望の日程でお申し込みください。


※各開催日前日の23:59　〆切


※同業他社様のご参加はご遠慮いただいておりますので、予めご了承ください



登壇者


株式会社ストリートスマート：Enterprise事業部　上級スペシャリスト　鈴木 通裕


自治体様や企業様を中心に、Google Cloud のプロダクトを組織に浸透するための支援を行う。



株式会社ストリートスマート
株式会社ストリートスマート

2014年に Google トレーニングパートナーとして認定。現在は Work Transformation（働き方の変革）分野と、Education 分野の2つのスペシャライゼーション認定を持つ Google Cloud パートナー企業として、企業・教育機関向けのDXやICT教育の推進・活用支援、ならびにソリューションを提供しています。
各種お申し込み、ご相談はお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】
会社名　　　：株式会社ストリートスマート
代表者　　　：代表取締役社長　松林 大輔
所在地　　　：大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル 3階
設立　　　　：2009年
資本金　　　：6000万円（資本準備金を含む）
従業員連結　：50名
事業内容　　：企業と教育機関のDX推進事業
ホームページ：https://www.street-smart.co.jp/
Master Apps ：https://www.master-apps.jp/
Master Program：https://www.master-apps.jp/master-program/