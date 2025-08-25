【無料セミナー】あなたの仕事を効率化する Gemini 最新活用術

株式会社ストリートスマート

企業や教育機関のDXを支援する株式会社ストリートスマート（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：松林大輔、以下：ストリートスマート）は、Gemini 最新活用術～組織導入と活用促進の秘訣～の無料セミナーを開催します。

本セミナーでは

「自分の業務で Gemini をどう使えるのか？」

「組織全体や、どのように Gemini の活用を広めればいいか？」といった疑問をお持ちの方へ、具体的なイメージと実践的なステップをご紹介します。

参加特典もご用意しております。明日から Gemini を業務に活かすための一歩を強力にサポートいたします。

▼お申し込みは下記エントリーフォームよりお願いいたします。

https://www.master-apps.jp/seminar/2585/

このような方におすすめ

・Gemini について知りたい、生成AIを活用したい方

・業務効率化の取り組みに課題を感じている方

・Google Workspace を導入済みでさらに便利に使いたい方

・Google Workspace の導入を検討されている方

・組織の Google Workspace の活用を促進させたい方

セミナー概要

開催日

・9月9日(火) 10:00-11:00

・9月10日(水) 17:00-18:00

・9月11日(木) 15:00-16:00

※本セミナーは録画配信となりますが、質疑応答についてはリアルタイムでチャット受付をいたします。

※進行状況により終了時間が前後する場合がございますでの、あらたかじめご了承くださいませ。

場所：オンライン

※開催日前日までに、事務局から接続方法をご案内いたします

参加特典：

- Gemini 活用シーン集（サンプル版）- ウェビナー内で使用したプロンプト集- Gemini & NotebookLM 操作解説動画（期間限定公開）

お申し込み方法：エントリーフォームより、ご希望の日程でお申し込みください。

※各開催日前日の23:59 〆切

※同業他社様のご参加はご遠慮いただいておりますので、予めご了承ください

登壇者

株式会社ストリートスマート：Enterprise事業部 上級スペシャリスト 鈴木 通裕

自治体様や企業様を中心に、Google Cloud のプロダクトを組織に浸透するための支援を行う。

株式会社ストリートスマート

2014年に Google トレーニングパートナーとして認定。現在は Work Transformation（働き方の変革）分野と、Education 分野の2つのスペシャライゼーション認定を持つ Google Cloud パートナー企業として、企業・教育機関向けのDXやICT教育の推進・活用支援、ならびにソリューションを提供しています。

各種お申し込み、ご相談はお気軽にお問い合わせください。



【会社概要】

会社名 ：株式会社ストリートスマート

代表者 ：代表取締役社長 松林 大輔

所在地 ：大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル 3階

設立 ：2009年

資本金 ：6000万円（資本準備金を含む）

従業員連結 ：50名

事業内容 ：企業と教育機関のDX推進事業

ホームページ：https://www.street-smart.co.jp/

Master Apps ：https://www.master-apps.jp/

Master Program：https://www.master-apps.jp/master-program/