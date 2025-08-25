Sparkle AI株式会社、「onBridge（オン・ブリッジ）」を正式リリース

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：谷口政人）の完全子会社であるSparkle AI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺友太）は、音声AIエージェントと電話通信をシームレスにつなぐクラウド通信基盤「onBridge（オン・ブリッジ）(https://onbridge.jp)」の正式版を、2025年8月25日にリリースいたしました。

onBridge | AIと電話をつなぐ最短ルート

onBridge は、電話番号の取得からAIエージェントとの接続までを、わずか数クリックで完結できるクラウドサービスであり、これまで開発者向けに限定公開されていたウェイティングリスト登録期間を経て、いよいよ正式提供を開始します。

サービス開発の背景

近年、生成AIの進化により、テキストに加えて「音声」による自然な対話が可能になったことで、AIエージェントの実用範囲は急速に広がりつつあります。日本においては、特に以下のような社会課題への対応として、音声AIの実装ニーズが高まっています。

- 深刻な人手不足：顧客対応や問い合わせ業務の自動化が求められている。- 多言語対応：訪日外国人の増加に伴う、言語バリアの克服。- サービス品質の標準化：24時間対応・均質な応対の実現。

一方、音声AIを電話基盤と統合するには、SIPトランク、WebRTC、PBX設定など通信分野の専門的な知識が不可欠であり、多くのWebエンジニアやAI開発者にとっては大きな参入障壁となっていました。

日本では依然として予約や問い合わせの多くが電話経由で行われています。Sparkle AIは、「音声AIと電話をつなぐための最短ルートをつくる」ことを掲げ、通信分野の専門性を意識せずに使えるプラットフォームとして、onBridgeの開発に着手。開発者が日常的に使うWeb技術・APIの延長線上で電話を扱えるように設計することで、音声AI活用の裾野を大きく広げることを目指しました。

onBridgeサービス概要

- 050番号の即時オンライン発番：専用番号を即時取得し、スピーディに検証・運用を開始可能。- SIP Trunk 対応による柔軟な接続性：LiveKitなどのWebRTC通信基盤とのシームレス連携を実現。- 専門知識不要のUI：直感的な管理画面で、非通信領域のエンジニアでも扱いやすい設計。- 安心の国内品質＆日本語サポート：国内データセンターと日本語による開発者サポートを提供。

今後の展開：onVoiceとの統合エコシステム

音声AIエージェントの構築プラットフォーム

Sparkle AIでは、ノーコード／ローコードで音声AIエージェントを構築できる「onVoice（オン・ボイス）」のリリースを2025年10月末に予定しています。onBridgeとonVoiceの連携により、「AI音声エージェントの設計から電話応対の運用まで」をワンストップで支援するエコシステムを実現します。

製品ページ／登録案内

詳細情報や導入希望の方は、以下の公式サイトをご覧ください。

https://onbridge.jp

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】

代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人

本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：1994年11月

株式：東証スタンダード市場（コード番号：4193）

コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/

【Sparkle AI株式会社】

代表者：渡辺 友太

本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：2023年6月

事業内容：人工知能（AI）、ブロックチェーンの研究・ソリューション開発

出資比率：株式会社ファブリカホールディングス 100％

コーポレートサイト：https://www.sparkleai.co.jp/ja

＜お問い合わせ先＞

Sparkle AI株式会社

メールアドレス：info@sparkleai.co.jp

電話番号：03-5544-9102