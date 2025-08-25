【着せ替え可能なスマホケース】iFaceからバックパネル＆バンパーが新登場。プレゼントキャンペーン同時開催！
あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、2025年8月26日(火)より「iFace First Class バックパネル、バンパー」をiFace公式オンラインストアとiFace原宿店限定で発売いたします。
■150通り以上から自分好みに着せ替えできるバックパネル＆バンパーが新登場！
iFace公式オンラインストアとiFace原宿店限定発売にて、定番モデル「iFace First Class」シリーズからカスタマイズが可能なバックパネル＆バンパーが新登場します。
本製品は、背面の「バックパネル」と、ベースとなる「バンパー」を個別に選択し、自由に組み合わせられる点が特徴です。150種類以上の豊富なバリエーションから、スタイルに合わせたデザインを創り出すことができます。また、MagSafeにも対応しており、デザインのカスタマイズ性とiFaceならではの機能性を両立させた製品です。シーンや気分によって着せ替えができるスマホケースを是非お手にとってお試しください。
商品詳細はこちらをご覧ください。
iFace公式HP 特設サイト：https://jp.iface.com/pages/feature-firstclass-panel
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=u5obLH_zIJc ]
■【発売記念】
１.ノベルティキャンペーン
iFace公式サイト、iFace原宿店にてキャンペーン対象の「iFace First Class」をご購入いただいた方に、先着でお好きなバックパネルを1個プレゼントいたします。詳細はこちらをご確認ください。
※キャペーン条件に関して
税込み9,000円以上＆iFace First class ケースを1つ以上
購入のお客様対象となります。
２.Xプレゼントキャンペーン
iFace公式Xアカウントにて、抽選で5名様にお好きなパネルとバンパーが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。
詳細はこちらをご確認ください：https://jp.iface.com/news/event-10005
■製品情報
・製品名 ：iFace First Class バックパネル
・価格 ：1,600円（税込1,760円）
・発売日 ：2025年8月26日(火)
・販売場所：iFace公式オンラインストア(https://jp.iface.com/products/panel_firstclass?id=41-991121)、iFace原宿店限定
・製品名 ：iFace First Classバンパー
・価格 ：2,600円（税込2,860円）
・発売日 ：2025年8月26日(火)
・販売場所：iFace公式オンラインストア(https://jp.iface.com/products/bumper_firstclass?id=41-992357)、iFace原宿店限定
■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について
「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。
耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。
世界累計販売個数は3,800万個。
公式ストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。
■iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/
■iFace公式実店舗「iFace原宿店」
営業時間：11:30~20:00
定休日：年中無休
住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03
https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku
■iFace 日本公式SNSアカウント
X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp
Instagram(@iface_jp) ：https://www.instagram.com/iface_jp/
Facebook(@iface.jp) ：https://www.facebook.com/iface.jp/
LINE@(@iface_jp) ：https://page.line.me/iface_jp
YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp
■会社概要
会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
ByURブランドで展開するコスメティクス事業、
専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp
■本件に関するお問い合わせ先
Hamee株式会社「iFace」PR担当・赤石/西堀 Mail：mpr@hamee.co.jp