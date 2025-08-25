【着せ替え可能なスマホケース】iFaceからバックパネル＆バンパーが新登場。プレゼントキャンペーン同時開催！

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、2025年8月26日(火)より「iFace First Class バックパネル、バンパー」をiFace公式オンラインストアとiFace原宿店限定で発売いたします。




■150通り以上から自分好みに着せ替えできるバックパネル＆バンパーが新登場！



iFace公式オンラインストアとiFace原宿店限定発売にて、定番モデル「iFace First Class」シリーズからカスタマイズが可能なバックパネル＆バンパーが新登場します。


本製品は、背面の「バックパネル」と、ベースとなる「バンパー」を個別に選択し、自由に組み合わせられる点が特徴です。150種類以上の豊富なバリエーションから、スタイルに合わせたデザインを創り出すことができます。また、MagSafeにも対応しており、デザインのカスタマイズ性とiFaceならではの機能性を両立させた製品です。シーンや気分によって着せ替えができるスマホケースを是非お手にとってお試しください。






商品詳細はこちらをご覧ください。


iFace公式HP 特設サイト：https://jp.iface.com/pages/feature-firstclass-panel



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=u5obLH_zIJc ]

■【発売記念】



１.ノベルティキャンペーン

iFace公式サイト、iFace原宿店にてキャンペーン対象の「iFace First Class」をご購入いただいた方に、先着でお好きなバックパネルを1個プレゼントいたします。詳細はこちらをご確認ください。


https://jp.iface.com/news/event-10004


※キャペーン条件に関して


税込み9,000円以上＆iFace First class ケースを1つ以上


購入のお客様対象となります。






２.Xプレゼントキャンペーン

iFace公式Xアカウントにて、抽選で5名様にお好きなパネルとバンパーが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。


詳細はこちらをご確認ください：https://jp.iface.com/news/event-10005





■製品情報


・製品名　：iFace First Class バックパネル


・価格　　：1,600円（税込1,760円）


・発売日　：2025年8月26日(火)


・販売場所：iFace公式オンラインストア(https://jp.iface.com/products/panel_firstclass?id=41-991121)、iFace原宿店限定




・製品名　：iFace First Classバンパー


・価格　　：2,600円（税込2,860円）


・発売日　：2025年8月26日(火)


・販売場所：iFace公式オンラインストア(https://jp.iface.com/products/bumper_firstclass?id=41-992357)、iFace原宿店限定




■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について




「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。


耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。


世界累計販売個数は3,800万個。


公式ストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。



■iFace公式オンラインストア


https://jp.iface.com/



■iFace公式実店舗「iFace原宿店」


営業時間：11:30~20:00


定休日：年中無休


住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03


https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku



■iFace 日本公式SNSアカウント


X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp


Instagram(@iface_jp)　 ：https://www.instagram.com/iface_jp/


Facebook(@iface.jp)　 　 ：https://www.facebook.com/iface.jp/


LINE@(@iface_jp)　　 ：https://page.line.me/iface_jp


YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp



■本件に関するお問い合わせ先


Hamee株式会社「iFace」PR担当・赤石/西堀 Mail：mpr@hamee.co.jp