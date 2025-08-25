【着せ替え可能なスマホケース】iFaceからバックパネル＆バンパーが新登場。プレゼントキャンペーン同時開催！

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、2025年8月26日(火)より「iFace First Class バックパネル、バンパー」をiFace公式オンラインストアとiFace原宿店限定で発売いたします。

■150通り以上から自分好みに着せ替えできるバックパネル＆バンパーが新登場！

iFace公式オンラインストアとiFace原宿店限定発売にて、定番モデル「iFace First Class」シリーズからカスタマイズが可能なバックパネル＆バンパーが新登場します。

本製品は、背面の「バックパネル」と、ベースとなる「バンパー」を個別に選択し、自由に組み合わせられる点が特徴です。150種類以上の豊富なバリエーションから、スタイルに合わせたデザインを創り出すことができます。また、MagSafeにも対応しており、デザインのカスタマイズ性とiFaceならではの機能性を両立させた製品です。シーンや気分によって着せ替えができるスマホケースを是非お手にとってお試しください。

商品詳細はこちらをご覧ください。

iFace公式HP 特設サイト：https://jp.iface.com/pages/feature-firstclass-panel

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=u5obLH_zIJc ]

■【発売記念】

１.ノベルティキャンペーン

iFace公式サイト、iFace原宿店にてキャンペーン対象の「iFace First Class」をご購入いただいた方に、先着でお好きなバックパネルを1個プレゼントいたします。詳細はこちらをご確認ください。

※キャペーン条件に関して

税込み9,000円以上＆iFace First class ケースを1つ以上

購入のお客様対象となります。

２.Xプレゼントキャンペーン

iFace公式Xアカウントにて、抽選で5名様にお好きなパネルとバンパーが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細はこちらをご確認ください：https://jp.iface.com/news/event-10005

■製品情報

・製品名 ：iFace First Class バックパネル

・価格 ：1,600円（税込1,760円）

・発売日 ：2025年8月26日(火)

・販売場所：iFace公式オンラインストア(https://jp.iface.com/products/panel_firstclass?id=41-991121)、iFace原宿店限定

・製品名 ：iFace First Classバンパー

・価格 ：2,600円（税込2,860円）

・発売日 ：2025年8月26日(火)

・販売場所：iFace公式オンラインストア(https://jp.iface.com/products/bumper_firstclass?id=41-992357)、iFace原宿店限定

■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は3,800万個。

公式ストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。

■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/

■iFace公式実店舗「iFace原宿店」

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp

■本件に関するお問い合わせ先

Hamee株式会社「iFace」PR担当・赤石/西堀 Mail：mpr@hamee.co.jp