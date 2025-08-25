BSテレ東～人とAIの共創～「Future of Work」にAI Shift代表の米山が出演しました

株式会社AI Shift

株式会社サイバーエージェント（東証プライム市場：証券コード4751）の子会社である株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人）は、2025年8月16日に放送されたBSテレ東～人とAIの共創～「Future of Work」において、AI Shift代表の米山が出演しましたことをお知らせいたします。

放送内容

本番組では、サイバーエージェントグループが全社を挙げてAIを活用し、新たな価値創造に取り組む様子をご紹介いただきました。広告事業で活用し、今後広告企業主へも提供を開始する「シーエーアシスタント」の活用例についてご紹介いただいたほか、AI Shift代表取締役社長の米山結人のインタビューでは、人口減少・労働力不足という日本の社会課題に対して、AIという新たな働き手「AI Worker(https://www.aiworker.jp/product)」を創出し、人間との協働の重要性について取り上げていただきました。特に「人が得意でない領域をパートナーとして仕事を任せたい」という考えや、「AIと人間の距離を縮める」というコメントを紹介いただきました。

番組概要放送局

BSテレ東番組名：～人とAIの共創～【Future of Work】

放送日：2025年8月16日

視聴方法：公式YouTubeチャンネル

放送分：https://www.youtube.com/watch?v=I1kcyLK002c

ディレクターズカット版：https://www.youtube.com/watch?v=SnpUDEhtp4c

株式会社AI Shift 会社概要

社名 ：株式会社AI Shift

事業内容 ：AIエージェントの開発・提供、生成AIリスキリング、ボイスボットの開発・販売

企業URL ：https://www.ai-shift.co.jp/