KICK ZA ISSUE、DX/AI化を加速するビジネスマッチングサービス「KICK HUB」をリリース

KICK ZA ISSUE株式会社

KICK ZA ISSUE株式会社（本社：神奈川県横浜市）は、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）およびAIX（AIトランスフォーメーション）を推進するビジネスマッチングサービス「KICK HUB」を提供を開始しました。 専門知識を持つコンサルタントが不足している、どの開発会社に依頼すれば良いか分からないといった企業の課題に対し、専任のDX/AIコンサルタントが課題のヒアリングから最適な外注先の選定・紹介までを完全無料で行い、企業の変革を強力にサポートします。

■ 「KICK HUB」リリースの背景

近年、多くの企業が競争力維持・強化のためにDXやAIの活用を模索していますが、

- 何から手をつければ良いか分からない- 自社の課題に最適な技術やベンダーを選定できない- 相談できる専門家がいない

といった課題により、プロジェクトが停滞するケースが少なくありません。

KICK ZA ISSUE株式会社は、これまでITコンサルティングやシステム開発支援を通じて、多くの企業のIT課題と向き合ってまいりました。 その中で培った知見とネットワークを活かし、企業と最適なソリューション提供企業とを繋ぐことで、日本全体のDX/AI化を加速させたいという想いから「KICK HUB」のリリースに至りました。

■ 特徴と概要

経験豊富な当社のDX/AIコンサルタントが、お客様の課題やニーズを丁寧にヒアリングし、最適なIT/DXコンサルティング会社やシステム開発会社を完全無料でご紹介します。

１．専任コンサルタントによる手厚いサポート

貴社専任のDX/AIコンサルタントが、現状の課題整理から要件定義、適切な発注先の選定まで、一貫してサポートします。技術的な知見がなくても安心してご相談いただけます。

２．完全無料での利用が可能

課題のヒアリングから発注先のご紹介、ご面談のセッティングまで、全てのプロセスを無料でご利用いただけます。

３．スピーディーな発注先紹介

ご相談いただいた後、ヒアリング内容に基づき最短3営業日で3～5社の候補企業をご紹介します。 迅速な意思決定を支援し、プロジェクトの早期立ち上げに貢献します。

４．安心のアフターフォロー

発注先が決定した後も、プロジェクトが円滑に進むよう、当社のコンサルタントが継続的にサポートを提供します。 単なる紹介に留まらず、プロジェクトの成功まで伴走します。

■ 導入プロセス

課題のヒアリングから発注先のご紹介まで、完全無料・契約不要で対応します。まずはお気軽にご相談ください。

１．導入コンサルティング

ヒアリングシートを元に、お客様の課題やご要望などを分析し、最適な発注先を複数社ご提案します。必要に応じて、秘密保持契約書（NDA）の締結も可能です。

２．発注先の紹介

ヒアリング内容に基づき、3~5社の発注先候補をご紹介します。気に入らない場合は、再度選定しご提案し直すことも可能です。

３．ご面談

選定させていただいた企業とご面談をセットさせていただきます。オンライン/オフライン問わず、ミーティングを設定させていただきます。候補企業と直接やり取りいただけます。

４．発注先企業の選定

ご面談の後、発注先企業を選定いただきます。ご選定までに複数回ミーティングを行うことも可能です。

５．アフターフォロー

発注先が決定した後も、継続的に案件が上手く進むように弊社のDX/AIコンサルタントによるサポートをご提供いたします。

■ こんな企業におすすめ

■料金について

- DX/AIXを推進したいが、社内に専門家がいない企業- 自社の課題に最適な技術やベンダーを有していない企業

完全無料

※ご紹介実績に応じて、受注企業様から費用をいただくモデルのため、発注企業様から紹介フィーなど一切の費用はいただいておりません。

サービス提供開始日： 2025年8月1日

対象：DX/AIXの推進にお悩みを抱えているすべての企業

詳細・お問い合わせ： サービス詳細・お問い合わせはこちら

▶https://kick-za-issue.com/kickhub/

■会社情報

会社名：KICK ZA ISSUE 株式会社

本社：神奈川県横浜市港北区新羽町2295-1

設立： 2022年3月

事業内容：

・ITコンサルティング / アドバイザリー

・システムインテグレーション

・コンサルタント人材マッチングプラットフォームの運営

（コンサルデータバンク：https://consul-data-bank.com/）

・エンジニア人材マッチングプラットフォームの運営

（エンジニアデータバンク：https://engineer-data-bank.com/）

・GPT搭載社内ナレッジ検索サービスの開発

（KICK SEARCH：https://kick-za-issue.com/kicksearch/）

・クラウド型情シス代行サービス

（KICK OPS：https://kick-za-issue.com/kickops/）

・コンサル・IT業界に特化した中小企業向け採用支援サービス

（KICK HR： https://kick-za-issue.com/kickhr/)

・AIドリブン開発支援サービス

（https://kick-za-issue.com/ai-driven-develeopment-service/ ）

・DX/AIX特化のビジネスマッチングサービス

（KICK HUB：https://kick-za-issue.com/kickhub/ ）

当社HP：https://kick-za-issue.com/

本リリースに関するお問い合わせ先： KICK ZA ISSUE 株式会社 広報担当 メール：info@kick-za-issue.com