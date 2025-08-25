株式会社メディくる

今回の業務提携(協業)について



私たちは中小企業同士が協業することで、売上向上だけではなく日本経済がより活性化し、国連が目指すSDGs社会にも良い影響をもたらせると考えております。



そこでこの度、それらの活動をより促進させるため、たかみず保江代表ブライトスターUniversity株式会社と業務提携(協業)することとなりました。

業務提携先についての情報 (ネットニュースから抜粋)

2024年11月、深刻な円安水準からの脱却も難しく、ドルベースで韓国よりも、収入が少ない中間層の日本。所得は増えず購買意欲が低迷している。アパレル業界も厳しい状況で閉店に追い込まれる実店舗が多いのが実情だ。

一部の高級ブランドは、富裕層に支えられているものの、訪日外国人客のウェートが高い。

実店舗の生き残りの綱は、結果にコミットできる優秀な販売員の存在にかかっている。販売現場で記録的な結果をレコードしてきたブライトスターuniversity株式会社 たかみず保江代表は、2020年オンラインビジネス参入。2021年からセールスアカデミーを発足して、僅か4年間で6億円以上の売り上げを記録。このセールスアカデミーの受講者は、2021年40人。2022年85人。2023年300人。2024年の今年も、既に300人近くが受講している。

たかみず保江代表は、販売現場のたたき上げで、これまでに20万人に接客・セールスをしてきた元カリスマ販売員だ。「これまで企業でのセールス力アップ研修講演を年間100登壇、人材育成プロジェクトとして売上げ低迷店舗のスタッフのセールス力＆リーダー育成、買収された企業の2ブランド24店舗の再生をかけた人材育成を行い、また、これまで500店舗の売り上げ低迷店を1～3か月の最速で前年比130％から300％アップを実現してきました。セールスメソッドは、単にセールスの技術を教えるのではなく、技術と成果が出せる姿勢も根本から改善します。セールスでお客様に本心から喜んでもらい『これください』と言われるセールスを実現するための心構えと技術を習得し、それを習慣化させることを目指します。」と熱く語る。

セールスアカデミーの特徴は、受講者一人一人の良さをいち早く判断して、そこを引き出し、セールスに最大限生かす指導をすること。たかみず保江代表のセールススキルをどんな人でも理解して行動できるよう、感覚的なことを得意な言語化で伝えることができるため、最速最短で結果が出せるようになるのだ。

最後に、たかみず保江代表は、「セールス力を身に付けることで、人生そのものを好転していく人を増やしていくことが未来のビジョンです。なぜならば、セールスは単に『売る力』だけではなく、ビジネスにおいて、あらゆる側面で、望む未来を手に入れる総合的な能力だからです。新規お客様獲得から既存のお客様との信頼関係の構築、さらに商品やサービスの品質向上にまで役に立ちます。今の競争社会では無視できないチカラがこのセールス力だからです。」と力説した。

■提携先企業ニュース掲載URL一覧

■提携先企業情報

〇会社名 ブライトスターUniversity株式会社.

〇所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目3番3号 G1ビル7階 1223号.

〇代表者 高水 保江(たかみず やすえ)氏.

〇設立年月日 2008年11月11日.