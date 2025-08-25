移動できる自分だけの書斎「車内テーブルCaro」がクラファン開始5分で目標50万円を達成！

Velvatis

Velvatisは、海外クラウドファンディングで誕生した「Caro」の開発元(Caomobi社)と、日本国内での正規独占販売契約を締結し、国内クラウドファンディングサイトCAMPFIREにて販売中。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DdG03XFnvVc ]

8月24日20時に開始し、たった5分で目標50万円を達成。

8月25日11時現在では、100万円間近。目標額の195%の売上を達成中。

8月24日20時スタート。開始5分で目標の50万円を達成！その後も支援が続き、8月25日11時現在、100万円間近。目標額の195%の売上を達成中。

■クラウドファンディング概要■

URL：https://camp-fire.jp/projects/870958/view(https://camp-fire.jp/projects/870958/view)

期間：開催中～9月30日まで

車内テーブルCaroとは？

もう作業場所に困らない。カフェより快適な移動式ワークスペース。

車内テーブルCaroは、車のハンドルに取り付け可能な折り畳み式テーブル。

車の「快適チェア」、「完全個室」、「移動可能」という特性も踏まえると、車内をカフェより快適な「最強の書斎」に変えるこれまでにないギアです。

仕事も休憩もできる、集中できる最強の作業空間を提供し、新しいライフスタイルを可能にします。

車内テーブルCaroの特長

いつもの車を、快適な作業空間に。移動できる、自分だけの書斎の完成。Caroが実現するのは、「移動のための車」から「生産性アップ＆人生を楽しむ空間」への進化。営業の合間に報告書作成、息抜きにゲーム、星空の下でお気に入りの映画を楽しむ、旅先グルメを絶景ポイントで楽しむ、子供の送迎の待ち時間を有効活用…等々、限られた時間を生産性のある豊かな時間に。

１．カフェより快適な作業空間を実現

Caroの折り畳み式テーブルを広げれば、ゲーミングチェア級の車の「快適チェア」の前に、カウンター席のような広い作業空間が実現。また、テーブルには折り畳み式のツメが内蔵されており、PCを置いてもなおテーブルを有効活用できます。これを活用すると、PC・タブレットの２画面も可能です。

カフェより快適な作業空間を実現。

２．4点分散で支える特殊構造で耐荷重15kg・全車種・全ハンドル対応

耐荷重15kgを実現し、大型ノートPCや資料、ペットボトル等を広げても安定する安心構造。また、全車種・全ハンドルに対応。ハンドルに4点分散で取り付ける特殊構造がこれを実現。

4点分散で支える唯一無二の特殊構造

他社の「ハンドルに板を引っかけるタイプ」の車内テーブルは、ハンドルの太さによっては安定しない、テコの原理でハンドルが痛む、下からの衝撃ですぐ外れてしまうといったデメリットがありましたが、Caroはこの特殊構造で全て解消。

広さ、コンパクトさ、耐荷重、可用性の全てを実現。

モニターからも、耐荷重15kgの安定感や、ハンドルに傷がつかない安心感を評価する声。

また、こうした機能面の評価だけでなく、「生産性の向上」、「待ち時間が癒し時間に」、「気分転換に川沿いまでドライブして昼食をとったり、場所を選ばず仕事できる」等のライフスタイルの向上を実感する声も。

今後の展開

機能性・安定性による安心感を評価する声に加え、ライフスタイルの向上を実感する声も。

クラウドファンディングサイトCAMPFIREでの販売は９月3０日（火）まで（早割は数量限定）。

URL: https://camp-fire.jp/projects/870958/view

レンタカー事業者向けのオプション商材、タクシー事業者や営業車利用法人向けの福利厚生等、法人向け販売も計画中。

個別の相談は下記まで。

Velvatis

所在地：東京都渋谷区神泉町10-15

メールアドレス：info@velvatis.com