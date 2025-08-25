株式会社Stack、世界的スニーカーショップ「WORM TOKYO」のモバイルアプリ構築に「Appify-モバイルアプリ」を提供。～顧客ロイヤルティを高めるUX設計で、CVR2倍を実現～

株式会社Stack

株式会社Stack（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：福田涼介、以下「Stack」）は、スニーカー買取販売専門店「WORM TOKYO」（運営：株式会社イヴコーポレーション）において、自社が提供する「Appify-モバイルアプリ（以下「Appify」）」「VIP-会員プログラム（以下「VIP」）」が導入されたことをお知らせいたします。

WORM TOKYOは、NIKEやadidasの希少モデルを中心に、国内外からセレブリティやスニーカーフリークが訪れる名店です。今回のサービス導入により、店舗体験を拡張し、リアルとデジタルを横断した顧客接点の強化を実現しています。

サービス導入の背景

スニーカー業界では、モバイルアプリを通じた販売・情報発信が当たり前となりつつあります。WORM TOKYOでも、海外顧客を含む幅広いファン層と継続的に繋がるため、Appifyを採用しました。

「Appifyは利用料が非常にリーズナブルで、実装まで手厚くサポートしてくれる点が決め手でした。導入後は滞在時間が大きく伸び、CVRも2倍になりました。」（株式会社イヴコーポレーション 事業部長 杉江隆臣氏）

導入後の主な施策

- アプリDL特典クーポン：初回20％OFFクーポンをアプリと店頭で利用可能に、来店・再購入を促進- ポイント制度強化：100円＝3ポイント付与によりリピート率を向上- プッシュ通知施策：新入荷情報を毎日配信- 入荷通知機能：お気に入りモデルの入荷をプッシュ通知・メールでお知らせ- コンテンツ拡充：著名人来店情報や博物館級スニーカーのアーカイブをアプリ内で公開

なお、今回の取り組みの詳細は以下のインタビュー記事にてご覧いただけます。

■導入インタビューはこちら

「世界一のスニーカーショップ」を目指して──WORM TOKYOが築く、カルチャーとテクノロジーの交差点(https://note.com/stackinsiders/n/ne232dbcd3c75)

■WORM TOKYO 公式オンラインストア・モバイルアプリはこちら

WORM TOKYO 公式オンラインストア(https://wormtokyo.com/)

WORM TOKYO モバイルアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/worm-tokyo/id6743782506)

◼️ 株式会社Stackについて

株式会社Stackは、SaaS型小売基幹システム「SQ（エス・キュー）」および、さまざまなShopify向けの機能拡張アプリを提供しています。2021年4月には、マーチャントがモバイルアプリを構築・運用できる「Appify - モバイルアプリ」をリリース。さらに、2021年10月には、ブランドがロイヤルティプログラムを展開できる「VIP - 会員プログラム」を正式公開しました。これらのサービスはリリース以来、機能の改善と拡張を続けており、現在では250を超えるマーチャントに導入されています。

会社名：株式会社Stack

代表者：福田涼介

設立：2018年6月15日

事業内容：小売企業向けソフトウェアの開発および提供

会社サイト：https://stack.inc/

X：@stackcompany ( https://x.com/stackcompany/ )

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。