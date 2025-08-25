第１回ふじみ野ステラ・ウェスト避難訓練コンサート

ふじみ野市役所

防災フェアを、9月20日（土曜日）にふじみ野ステラ・ウェストで開催します。その中で、「第1回ふじみ野ステラ・ウェスト避難訓練コンサート」を実施します。この避難訓練コンサートは、コンサートの途中に避難訓練を取り入れるという初めての試みです。音楽を楽しみながら、災害発生時に落ち着いて行動するための流れやポイントを体験を通じて学べる内容となっています。

もし災害がコンサート中に発生したらどうすれば良いのか――そんな日常とは異なる状況下での行動を、このイベントを通じて学ぶことができます。音楽に包まれながら防災について学ぶことで、記憶に残りやすく、家族や地域の皆さんと共有できる貴重な体験となるはずです。

小さなお子様を連れている人も安心して参加できる、新しいかたちの防災体験をぜひお楽しみください。

ふじみ野ステラ・ウェストホール客席避難訓練コンサートチラシ

日時

令和７年９月２０日（土曜日）午前１１時～１１時５０分

※開場１０時３０分

（防災フェアは午前１１時～午後3時）

場所

ステラ・ウェスト ホール（ふじみ野市大井中央2・1・8）

費用

無料

定員

３００人（申込順）

対象

４歳以上の人

出演

入間東部地区事務組合消防音楽隊

申込方法

ウェブフォーム、ステラ・ウェスト、ステラ・イースト窓口で申し込み受付中

問い合わせ

文化・スポーツ振興課（電話049-262-8124）