運用リソースがなくても安心！″求職者送客ナビ 運用代行プラン″をリリース開始！

新機能の目的や背景

PISTEC株式会社

PISTEC株式会社は（本社：大阪府、代表取締役：林田将希）求職者の母集団が必要な会社様向けに定額制で面談し放題のサービスである「求職者送客ナビ」を提供しております。

直近では

「データベースは活用したいのに、日々の運用に手が回らない…」

「面談できるリソースはあるけど、架電やスカウトメールを送るリソースがない…」

「自社にセールスのノウハウがなくて数字が良くない…」

というお声を頂いたため

この度、弊社が利用企業様のセールス担当として求職者送客ナビのデータベースを活用し”エントリー ▶︎架電 ▶︎ 面談設定まで”を代行、成果に直結する形でご支援する求職者送客ナビ 運用代行プランを開始しました。

これにより、利用企業会社のみなさまは、求職者様との面談にのみ集中することが可能となります。

求職者送客ナビ 運用代行プランの詳細について

１面談実施あたりの完全成果報酬のためリスク０でスタートすることができます。

【費用に関して】

1面談につき１８,０００円（税別）



※求職者送客ナビ利用者様限定の価格となります。

※月１件の面談から対応可能なため、小規模事業者様も安心してご利用いただけます。

【送客する求職者様に関して】

全国の２３歳以上の社会人

希望の雇用形態は正社員

の求職者様に限り送客させてもらいます。

ご利用シュミレーション

合計５面談、人材紹介会社様の平均決定率が２０％、決定報酬が５００，０００円の場合...

・５面談×１８,０００円＝９０，０００円

・決定報酬５０，０００円

・粗利額３６０，０００円

※一事例になり、成果を保証するものではございません。

エージェントタッグ機能（求人のシェアリング機能）もご用意しているため全国の求職者に向けて対応が可能になります。

求職者送客ナビについて

利用料金

初期費用０円

利用料：3～4万円/月（税別）決定報酬5万円（税別）

申込み方法：下記ページ内の申込みフォームへご登録ください。

https://hr.jobseeker-navi.com/(https://hr.jobseeker-navi.com/)

※利用期間によって初期費用無料のキャンペーンを実施しております。

※初期費用に関して利用期間によっては発生することがあります。

※登録ユーザー数に応じて月額費用を順次あげていく予定ですので、申し込み時点で価格が変動している場合があります。