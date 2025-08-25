美容予約アプリ「Nailie Beauty（ネイリービューティー）」が、アプリ上で美容師の掲載登録を開始！有名サロンの導入が続々決定！

株式会社ネイリー

ビューティストに直接予約ができる美容予約アプリ「Nailie Beauty（ネイリービューティー）」を提供する株式会社ネイリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：浅倉健吾）は、2025年8月25日（月）よりアプリ上にて美容師の掲載登録を開始いたしました。あわせて、2025年9月1日（月）よりお客様へ公開、ヘアメニューの予約受付を開始予定です。

■Nailie Beauty(ネイリービューティー)を使うメリット

累計アプリダウンロード数は300万件を突破！初期・月額費用0円ではじめることができ、かかる集客費用は新規のお客様が来店された時のみ。リピーターは0%なので圧倒的なコスト減が実現できます。キャンセル料保証制度により、当日キャンセルは最大100％のキャンセル料を保証。もうドタキャンに悩まされることもありません。

SNSのように個人の個性を発信でき、リピート見込みの高いお客様を集客できるのも特徴。アプリ１つで簡単に始めることができ、契約に縛りがないため、気軽にスタートしていただけます。

青木大地さん（COA）、山崎優衣さん（PLATINA）、いつきさん（December）にネイリービューティーを使うべき理由を教えていただきました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=j0F_Mi9rfms ]

■超有名スタイリストが続々賛同！美容業界に大反響、多くのサロンが導入を決定！

総フォロワー数1,200万人を超える人気スタイリストが公式アンバサダーに就任。アンバサダーによるSNSでの発信は大きな話題を呼び、超有名スタイリストからも賛同と共感の声が寄せられています。その反響を受け、既に多数のサロンが「Nailie Beauty」の導入を決定。美容業界全体からも高い期待が寄せられています。

公式アンバサダーのみなさまのご投稿を一部ご紹介！荒田 和哉さん（NOVAN）、へぎ しょうたさん（sand）、Kyokaさん（SLAY）、金子圭介さん（REDEAL ope）

豪華ラインアップの全容はこちらのページ(https://magazine.nailie.jp/ambassador/hair/)からもご確認いただけます。

■お客様のヘア予約は9月1日から！いち早くスタートダッシュするためには、今すぐ掲載の準備を！

2025年9月1日（月）からのお客様への公開に先立ち、美容師の掲載登録が可能となりました。美容師は、本日よりアプリ内でサロン情報をはじめとする掲載内容の作成をすることができ、いち早く掲載準備を進めていただくことが可能です。

詳細・掲載登録はこちら(https://magazine.nailie.jp/hair-registration/)から。

■10,000円分！初回限定クーポンをプレゼント中

詳細・掲載登録はこちらから :https://magazine.nailie.jp/hair-registration/

2025年9月からのヘア予約開始に伴い、ネイリービューティーでは史上最大規模の10,000円分初回限定クーポンをお客様向けにプレゼントしています。

※本クーポンはすべてネイリービューティー負担

詳細はこちら(https://nailie.jp/)から

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Nzh9QRht7Hs ]

・アプリタイトル：Nailie Beauty（ネイリービューティー）※旧Nailie（ネイリー）

・ダウンロード

iOS ：https://itunes.apple.com/jp/app/nailie/id1251330322

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nailie.app.android

・公式サイト ：https://nailie.jp

・公式Instagram(NAIL) ：https://www.instagram.com/nailiejp/

・公式Instagram(EYE)：https://www.instagram.com/nailie_eye/

・公式Instagram(HAIR)：https://www.instagram.com/nailie_hair/

・公式X ：https://twitter.com/Nailiejp





■会社概要

会社名 ：株式会社ネイリー

所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-15-12 LAIDOUT SHIBUYA 4F

代表者 ：浅倉健吾

設立 ：2016年9月15日

URL ：https://nailie.jp

事業内容：スマートフォンアプリの開発、運営