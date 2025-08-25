Webディレクター向けの新SaaSサービス「CERVN for Webディレクター」をリリース

株式会社キーウォーカー

株式会社キーウォーカー（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林一登、以下「当社」）は、Webディレクター向けのSaaSサービス「CERVN for Webディレクター」をリリースいたしました。

本サービスは、Webディレクターの作業を大幅に削減し、業務効率改善を支援する強力なツールとして、業界に新たな価値を提供します。

CERVN for Webディレクターの概要と開発の背景

ウェブサイト運営におけるWebディレクターの業務は、クリエイティブな要素と管理的な要素の両方を兼ね備えています。コンテンツの更新や修正が発生した際、対象箇所の確認や変更前との差分チェックが求められ、これに多くの時間を要します。また、目視での確認には限界があり、特に「本番環境」と「ステージング環境」の差分チェックや、「HTML」や「CSS」などのファイル単位での確認が必要です。

このような課題を解決するため、当社の既存サービス「Webモニタリング自動化ツール：CERVN」の機能をWebディレクター向けに特化した「CERVN for Webディレクター」を開発しました。

「CERVN for Webディレクター」は、煩雑なチェック作業箇所を極力自動化し、差分箇所が一目でわかるインターフェースにすることで抜け漏れをなくし、大幅に更新チェック時間を削減します。これにより優先度の高い工程管理や戦略立案にリソースを割くことが可能になります。

CERVN for Webディレクターサービスページのご案内

URL：https://www.cervn.jp/forwebdirector/

CERVN for Webディレクター導入の効果

・ 信用失墜の防止

ページ更新チェックの抜け漏れを防ぐことで、クライアントやユーザーからの信頼を保ちます。

・ 業務効率の向上

チェック時間を短縮し、優先度の高い業務に集中できます。

・ Webディレクターの価値向上

より重要な業務に注力できるため、サービスの品質が向上し、ユーザーや顧客満足度向上につながります。

CERVN for Webディレクターの基本機能

CERVN for Webディレクターの料金プラン

本サービスをまずは試してみたいという方に向け「無料トライアル」を用意しております。無料トライアルでは有償プランと同等の機能を全てお試しすることができるので、導入前に操作性や運用に役立つかなどの判断を行うことができます。

詳細を見る :https://www.cervn.jp/forwebdirector/

当社はDXに取り組む企業を支援するため、今後もユーザー様の声を取り入れ、新機能の開発を続けてまいります。

当社概要

キーウォーカーは、様々な企業・研究機関に対して、Web サイトをはじめとした外部データの収集から、企業内に保有するデータと統合して分析・可視化までのサービスを提供しております。収集したデータを可視化することで、新たなインサイトの獲得や優れたアクションの模索に繋げ、生産性やコスト効率の向上・経営判断の迅速化を実現することが可能になります。データの収集から可視化までをワンストップソリューションとして提供することで、お客様のデータドリブンな組織作りを支援しております。



