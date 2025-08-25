株式会社NTT Sports X

浦安D-Rocksは、クラブの中長期ビジョンの実現と組織体制のさらなる強化を目的とした戦略的再編の一環として、グレイグ・レイドロー氏が新たに「エグゼクティブ・クラブ・アンバサダー」に就任することをお知らせいたします。

レイドロー氏は、選手、アシスタントコーチ、そしてヘッドコーチとして、クラブに大きな貢献を果たしてきました。

■レイドロー氏の功績

レイドロー氏は、選手としてもヘッドコーチとしても、常にチームを力強く導いてきました。その情熱と献身的な指導は、選手一人ひとりの成長を大きく後押しし、チームの競争力向上と結束力の強化において欠かせない存在でした。

選手時代には、比類なきキック精度と冷静なゲームマネジメントによって、数多くの試合の勝敗を決定づけました。また、その卓越したリーダーシップと揺るぎないプロ意識は、仲間や若手選手にとって模範となり、チーム文化をより高い水準へと引き上げました。

ヘッドコーチとしては、日々の準備の重要性を徹底し、トレーニング環境を大幅に改善することで、選手が自らの成長を実感できる基盤を築きました。さらに、若手選手を積極的に起用する勇気を示し、クラブの未来を切り拓きました。

今後は、「エグゼクティブ・クラブ・アンバサダー」としてクラブの価値をさらに高める役割を担い、ファン・地域社会・パートナーをつなぐ“架け橋”として、浦安D-Rocksの発展に引き続き貢献してまいります。

■その他

新ヘッドコーチの就任は、準備が整い次第、別途お知らせいたします。