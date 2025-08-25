新宿区医師会会長が語る、地域に根ざした医療のあり方とは ─『ドクターズ・ファイル』が特集記事を公開

株式会社ギミック

クリニックのDX化によって地域医療サービスの向上に貢献する、株式会社ギミック（本社：東京都渋谷区、代表取締役：横嶋 大輔、以下「当社」）は、地域医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」マイタウンニュースに、新宿区医師会・岡部富士子会長のインタビュー記事を掲載いたしました。

東京都心に位置する新宿区は、多様な世代や背景を持つ人々が暮らす地域で、医療や健康への関心が高いのが特徴です。新宿区医師会では平成25年から医療公開講座を継続しており、iPS細胞などの先端医療から腰痛・難聴といった身近な症状まで幅広いテーマを扱い、最近では170人以上が参加するなど、関心の高さがうかがえます。

また、新宿区内には3つの大学病院と5つの基幹病院があり、これらの医療機関と医師会が連携することで、地域の患者に高度な医療を届ける体制が整っています。

区民健康センターでは、健康診査やがん検診に加え、日曜・祝日の昼夜診療、土曜夜間診療、婦人科診療など、幅広い医療サービスを提供。災害時には、センター内に災害医療救護支援センターが設置され、医師会の災害対策本部と連携して、医療の司令拠点として機能する役割を担っています。

地域の健康を守るには、医師だけでなく、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリ職、デイサービス関係者など、多職種との連携が重要です。医師会は、こうした専門職と協力し、地域の健康づくりに取り組んでいます。

医師会特集記事はこちら :https://doctorsfile.jp/special/090/shinjuku/

新宿区医師会の主な取り組み

■夜間・休日・急病診療

医師会区民健康センターでは、日曜・祝日に内科・小児科、土日・祝日の夕方に内科の診療を提供する。土曜夜間と日祝の昼夜間は、テレホンセンターが急患相談や医療機関案内を実施。

■三師会連携による地域包括ケア

医師会・歯科医師会・薬剤師会の三師会を中心に、看護師や介護職などと連携。勉強会などを通じ、情報共有と専門性の向上を図り、最適なケア体制の構築を進めている。

■新宿区民医療公開講座

新宿区では、年2回「区民医療公開講座」を開催。専門の医師が身近な病気の基礎知識や最新治療・予防法を解説し、区内在住・在勤・在学者を対象に予約不要・無料で実施している。

「ドクターズ・ファイル」とは

「ドクターズ・ファイル」は、身体の症状・悩みに合わせ、全国のクリニック・病院、ドクターの情報を調べることができる地域医療情報サイトです。診療科目、地域、沿線・駅、診療時間、医院の特徴といった情報からだけではなく、気になる症状、病名、検査名などからも、最適なクリニック・病院、ドクターを探すことができます。「ドクターズ・ファイル」では全国のドクターの想いを編集部が直接取材し、診療方針や医療の道を志したきっかけ、専門としている治療や検査などを紹介しています。医師への総取材数は3万件にのぼる、日本最大級のクリニック情報サイトです。

https://doctorsfile.jp/

会社概要

株式会社ギミック

代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO：横嶋 大輔

本社：東京都渋谷区南平台町2番17号 A-PLACE渋谷南平台3階・5階（総合受付）・7階

https://www.gimic.co.jp/

代表の横嶋大輔が株式会社リクルートフロムエー（現・株式会社リクルート）入社後、商品企画部長、営業企画部長を歴任した後、2003年に社内独立制度を利用し、起業。クリニックのDX化によって、最も身近な地域の医療サービスの向上に貢献し、新医療文化の創造を目指しています。地域医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」をはじめ、クリニック専用の情報共有アプリ「ドクターズ・ファイル メディパシー」、クリニック・医療機関に特化した人材マネジメントシステム「ドクターズ・ファイル クリニコ」、医療機関従事者向け求人メディア「ドクターズ・ファイル ジョブズ」などを展開。

ドクターズ・ファイル： https://doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル メディパシー： https://medipathy.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル クリニコ： https://clinico.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル ジョブズ： https://doctorsfile.jp/jobs/