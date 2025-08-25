【受付期間 9/1迄】『ストリートファイター(TM) 6』オリジナルデザインNOLVAがAmazon、楽天市場でも注文受付開始！【限定受注生産】
■１０キャラクターラインナップ
ルーク/ジェイミー/春麗/E.本田/マノン/マリーザ/ザンギエフ/キャミィ/ラシード/豪鬼
■天面12ボタン+3つの拡張ボタン
天面のボタンに高耐久のキースイッチを採用。
メイン操作12ボタン（方向キー4個+アクションボタン8個）に加え、
用途に応じて着け外しできる3つの拡張ボタンを搭載しています。
※付け外しは3つの拡張ボタンのみ可能です。
■ケーブル着脱機能 / ケーブルロック機能
ケーブルの着け外しができ、コンパクトな持ち運びが可能。
また、ケーブルロック機能によりケーブルの抜けを防止します。
■アサイン(ボタン割り当て)機能
ボタンの各種機能を自分好みに入れ替えることが可能。
本機能は専用アプリでも設定できます。
■ステレオヘッドホン / マイク端子搭載
お手持ちのヘッドセットを接続してゲームプレイを楽しむことができます。
■滑り止めマット
底面に安定性の高い滑り止めラバーマットを採用しています。
■キーロック機能
キーロック切替スイッチを切り替えることで、オプションボタン、クリエイトボタン、PSボタンの入力を無効にできます。
■タッチパッド / タッチパッドボタン搭載
DualSense(R) ワイヤレスコントローラー同様のタッチパッド機能を搭載しています。
※ PCには対応しておりません。
製品名：１.ストリートファイター(TM) 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation(R)5, Windows PC(ルーク)
２.ストリートファイター(TM) 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation(R)5, Windows PC(ジェイミー)
３.ストリートファイター(TM) 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation(R)5, Windows PC(春麗)
４.ストリートファイター(TM) 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation(R)5, Windows PC(E.本田)
５.ストリートファイター(TM) 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation(R)5, Windows PC(マノン)
６.ストリートファイター(TM) 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation(R)5, Windows PC(マリーザ)
７.ストリートファイター(TM) 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation(R)5, Windows PC(ザンギエフ)
８.ストリートファイター(TM) 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation(R)5, Windows PC(キャミィ)
９.ストリートファイター(TM) 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation(R)5, Windows PC(ラシード)
１０.ストリートファイター(TM) 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation(R)5, Windows PC(豪鬼)
販売価格：19,980円(税込)
発売日：2025年11月発売予定
品番：
１.SPF-053 ２.SPF-054 ３.SPF-055 ４.SPF-056 ５.SPF-057 ６.SPF-058 ７.SPF-059 ８.SPF-060 ９.SPF-061 １０.SPF-062
ＪＡＮコード：
１.496181840434 ２.496181840441 ３.496181840458 ４.496181840465 ５.496181840472 ６.496181840489 ７.496181840496 ８.496181840502 ９.496181840519 １０.496181840526
【製品ページ】
https://hori.jp/products/p5/spf-053/
【販売ページ】
ホリストア：https://horistore.com/shop/e/eSF6NOLVA/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FND38J8S
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/horistore-r/spf-053/
【製品仕様】
コントローラー
・外形寸法：(幅)約30cm × (奥行)約21cm × (高さ)約3cm
・質量：約710g
・接続方式：USB Type-C(TM) 接続
ボタン仕様(斜線で示したボタンのみ)
・スイッチ動作点：約1.1mm
・ボタン押下圧：40±10gf
・ボタンストローク長：約2.2mm
・ホットスワップの可否：拡張ボタンのみホットスワップ対応
・ボタン直径：約23ｍｍ(方向キー 上ボタンのみ約26mm)
USBケーブル
・ケーブル長：約3m
・接続端子：USB Type-C(TM) to Type-C(TM)(USB2.0)
【対応機種】
PlayStation(R)5
※ PlayStation(R)4でプレイする場合は、弊社製「SPF-015 DualSense(R) ワイヤレスコントローラー専用 充電USBケーブル」を別途お買い求めください。
PCでご使用の場合
・対応OS：Windows 10 / 11
・必要環境：USB Type-C(TM) 端子
・入力規格：XInput
※ 本品はXInput対応のゲームのみ対応しています。 DirectInput対応のゲームには対応しておりません。
※ PCとの互換性は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、および保証されていません。
【ご注意】
本品はワイヤレスコントローラーではありません。
PlayStation(R)4でプレイする場合は、弊社製「SPF-015 DualSense(R) ワイヤレスコントローラー専用 充電USBケーブル」を別途お買い求めください。
※ PSボタンでPlayStation(R)5 およびPlayStation(R)4本体の起動はできません。
※ PSボタンでPlayStation(R)5のレストモードおよびPlayStation(R)4のスタンバイモードからの復帰はできません。
※ 一部のPlayStation(R)5およびPlayStation(R)4規格ソフトウェア(ゲームソフト)ではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。
※ 本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。
・ アダプティブトリガー ・ モーションセンサー機能 ・ バイブレーション(振動)機能 ・ 左スティック
・ 右スティック ・ マイク ・ スピーカー ・ ライトバー ・ プレーヤーランプ ・ L2 / R2アナログ入力
【内容品】
・コントローラー × 1
・USBケーブル(Type-C(TM) to Type-C(TM)) × 1
・取扱説明書 × 1
・ボタン取り外し用ピン × 1
※ 「ボタン取り外し用ピン」は製品背面に装着されています。
・スイッチ(予備) × 1
・ボタン穴用キャップ × 3
【ご注意・その他】
本品は、アメリカ合衆国またはその領土での販売が認可されていません。
This product is not authorized for sale in the United States of America or its territories.
写真およびイラストと本品は多少異なる場合があります。
本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
記載されている機能以外は搭載しておりません。
内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。
“ ”, “PlayStation”および“DualSense”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントまたはその関連会社からのライセンスに基づいて製造および販売されています。
ストリートファイター(TM) 6 NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation(R)5, Windows PC”はPlayStation(R)の公式ライセンスプログラムに
基づいて開発されており、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの最終製品承認を条件に、PlayStation(R)5およびPlayStation(R)4で動作します。
USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C) HORI CO., LTD.