【購入して支援】小児・AYA世代がん啓発応援グッズ「レモン&シュガー」コラボTシャツ販売開始！

認定NPO法人 キャンサーネットジャパン

特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン(東京都文京区 理事長 岩瀬哲)は、レモネードスタンドジャパン応援アンバサダー「レモン&シュガー」とのコラボレーションTシャツを8月25日(月)より販売開始いたしました。売上の一部はレモネードスタンドジャパンへの寄付となり、小児・AYA世代のがん治療研究への助成や、小児・AYA世代のがんの普及啓発や患者支援を目的としたプロジェクト、レモネードスタンドの開催支援などに役立てられます。

Tシャツイメージ(背面)着用例

胸元にワンポイントのロゴプリント、背中にはレモネードスタンドジャパン応援アンバサダー「レモン&シュガー」のキャラクタープリントが施されています。ドライTシャツのためサラッとした着心地です。

レモネードスタンド開催時に着用する他、普段使いも想定したデザインです。

【商品概要】

カラー：ライトイエロー

素材：ポリエステル

サイズ：SS / S / M / L / LL (男女共通サイズ)

販売価格：\3,300(税込)

商品ページ：https://cancernetjapan.shop-pro.jp/?pid=187990745

キャンサーネットジャパンでは、レモネードスタンドを通して小児・AYA世代(＝Adolescent and Young Adult：思春期と若年成人、一般的に15歳～39 歳を指します)のがん患者支援を行うプロジェクト「レモネードスタンドジャパン」を運営しています。

本プロジェクトは2013年より活動を開始し、2024年度は全国107カ所でレモネードスタンドが開催されました。レモネードスタンドジャパン応援アンバサダーの「レモン＆シュガー」は2020年に就任し、小児・AYA世代のがん患者支援を継続して行えるよう、コラボレーショングッズの販売を開始いたしました。

～小児がん支援が必要な理由～

「小児がん」という病名はありません。0歳から15歳未満の白血病、脳腫瘍、リンパ腫、神経芽腫など、子どもが罹患するがんの総称を統計的には「小児がん」と呼びます。現在日本では毎年約2,500人の子どもたちが「小児がん」と診断されています。小児がんは子どもの死因の上位であり14歳までの子ども430人に1人が「がん」と診断されています。

近年、小児がんの治療は向上し、小児がんの約80％は治癒が望める時代になりました。 しかし、小児脳腫瘍など患者が少なく治療が難しい病気の子どもたちを救うための治療研究には、まだまだ支援が必要です。そして辛い治療を終えて社会に戻った子どもたちはその後も長期的にフォローを受けなければなりません。治療中でも安心して就学ができるように、また、長期フォローアップを受けながらでも就職、就労が継続できるように社会の理解と合わせてサポート体制と支援が必要とされています。

＜ レモン＆シュガー ＞

LEMONA DESIGN によるキャラクター。レモンの森で暮らす小さくておてんばな女の子「レモンちゃん」と、レモンちゃんに思いをよせる犬(？)のぬいぐるみ「シュガー君」。

https://lemonsugar.jp/



＜ レモネードスタンドジャパン ＞

がんと闘うアメリカの少女が「レモネードスタンドでお金を集めて、がんと闘う子供たちを助ける治療法を見つけてもらおう！」と自宅の庭でレモネードスタンドを開き、集まったお金を病院へ寄付したことからレモネードスタンドと小児がん支援の繋がりが生まれました。レモネードスタンドジャパンは認定NPO法人キャンサーネットジャパンが運営をしており、2013年7月より全国各地で開催するレモネードスタンドを応援・支援しています。レモネードスタンドを通して集められた募金は、小児・AYA世代のがん治療研究に助成を行っている他、22歳以下のがん患者さんへ新古ウィッグプレゼント企画の運営、小児・AYA世代のがんの普及啓発や患者支援を目的としたプロジェクト、レモネードスタンドの開催支援などに活用しています。

https://www.lemonadestand.jp/

※ 誠に恐縮なお願いですが、ご案内を掲載・報道いただく際は、事前にご一報いただけましたら幸いです。

認定NPO法人キャンサーネットジャパン

1991年に発足し、がん患者が本人の意思に基づき治療に臨むことができるように、科学的根拠に基づく情報発信を行うことをミッションとしています。2001年にNPO法人化、2007年1月に専用事務局を開設し、現在は東京と大阪を拠点に全国で活動しています。2016年8月認定NPO法人となり、現在の主な活動は、各種がんについての啓発イベント、全国のがん診療連携拠点病院等に設置されている「もっと知ってほしいシリーズ冊子」の制作、養成講座や認定試験など教育事業等も実施しています。これらの活動を通して、がんと向き合う人々が自分らしくがんと向き合える社会を実現することを目指しています。希少がんも含め、あらゆるがんに関する最新医療情報発信のため、2014年より毎年開催しているジャパンキャンサーフォーラムは、がん患者・家族のみならず一般市民を対象とした最大級のがん啓発イベントです。

https://www.cancernet.jp/