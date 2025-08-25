【東京グレートベアーズ】アダプトゲン製薬株式会社とのオフィシャルサプライヤー契約締結のお知らせ

写真拡大 (全2枚)

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、健康食品・サプリメントの商品開発から製造まで一貫して手がけるOEMメーカーのアダプトゲン製薬株式会社と、オフィシャルサプライヤー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。




■アダプトゲン製薬株式会社　概要


社名　　　　：アダプトゲン製薬株式会社


所在地　　　：岐阜県多治見市上山町１丁目90番1


代表者　　　：代表取締役　林 博道


創業　　　　：1974年


業種名　　　：健康食品・サプリメントのOEM製造


ホームページ：https://adaptgen.co.jp/




アダプトゲン製薬株式会社は、健康食品・サプリメントの商品開発から製造まで一貫して手がけるOEMメーカーです。


「共創型OEM」を理念に掲げ、顧客との対話を重ねながら、信頼関係を大切にしたものづくりに取り組んでいます。


また“企業は人なり、人は心なり”という社是のもと、「利他の心」「真心」「革新」を行動指針とし、組織の力を結集した企業運営を行っています。


東京グレートベアーズが掲げる「ひとに強さを」という理念に共感し、スポーツを通じて人と社会に力を届ける姿勢に深く賛同しております。


本パートナーシップを通じて、スポーツを支える一員として、選手やファンの皆様とともに歩み、より健やかな社会づくりに貢献してまいります。


■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears


東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。


チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。






■クラブ運営会社


社名：株式会社グレートベアーズ


所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階


代表者：代表取締役　久保田健司


設立：2022年5月


業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動


ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/