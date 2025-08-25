【東京グレートベアーズ】アダプトゲン製薬株式会社とのオフィシャルサプライヤー契約締結のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、健康食品・サプリメントの商品開発から製造まで一貫して手がけるOEMメーカーのアダプトゲン製薬株式会社と、オフィシャルサプライヤー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

■アダプトゲン製薬株式会社 概要

社名 ：アダプトゲン製薬株式会社

所在地 ：岐阜県多治見市上山町１丁目90番1

代表者 ：代表取締役 林 博道

創業 ：1974年

業種名 ：健康食品・サプリメントのOEM製造

ホームページ：https://adaptgen.co.jp/

アダプトゲン製薬株式会社は、健康食品・サプリメントの商品開発から製造まで一貫して手がけるOEMメーカーです。

「共創型OEM」を理念に掲げ、顧客との対話を重ねながら、信頼関係を大切にしたものづくりに取り組んでいます。

また“企業は人なり、人は心なり”という社是のもと、「利他の心」「真心」「革新」を行動指針とし、組織の力を結集した企業運営を行っています。

東京グレートベアーズが掲げる「ひとに強さを」という理念に共感し、スポーツを通じて人と社会に力を届ける姿勢に深く賛同しております。

本パートナーシップを通じて、スポーツを支える一員として、選手やファンの皆様とともに歩み、より健やかな社会づくりに貢献してまいります。

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/